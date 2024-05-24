В Бельгии заявили, что будут поддерживать Украину, но не отправят туда войска

Министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщил, что поставка как минимум одного самолета ожидается в Киев в 2024 году

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Бельгия намерена поддерживать Украину "сколько потребуется", но вопрос об отправке бельгийских военных в зону конфликта не стоит на повестке дня. Об этом заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.

"Поддержка Украины будет продолжаться, сколько потребуется, но отправка военных не стоит на повестке дня", - приводит ее слова местное информационное агентство Belga.

Министр сообщила, что Бельгия уже подготовила 2,5 тыс. военных для ВСУ, включая пилотов и техников для F-16. Что касается самих самолетов, то она вновь повторила, что Бельгия намерена поставить первые машины Киеву "до конца 2024 года", но лишь после того, как страна получит заказанные у США более пяти лет назад F-35. Поставка как минимум одного такого самолета ожидается в 2024 году.

Ранее Бельгия активно передавала Украине легкое стрелковое оружие и патроны собственного производства, гранатометы, а также подводные беспилотники.