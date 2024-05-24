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ТАСС

Песков заявил, что никакое оружие с Запада не переломит ход СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Александр Рюмин/ ТАСС

Москва достигнет всех поставленных целей, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никакое оружие, поставляемое Западом, не переломит ход спецоперации России на Украине, и Москва достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

Представитель Кремля отметил, что на Западе сейчас "усердно провоцируют ситуацию, повышают постоянно уровень эскалации": "Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много "горячих голов", которые считают своим долгом дальше подливать масла в огонь". "Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями", - оценил пресс-секретарь российского президента.

"Сейчас уже для всех специалистов становится очевидно, что никакие вооружения [поставляемые Западом] не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО, - подчеркнул Песков. - И единственное, что способны сделать эти вооружения - сделать более тяжелой участь украинского народа".

"Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели", - указал представитель Кремля. 

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Россия
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Украина
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