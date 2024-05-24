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ТАСС

Петер Сийярто заявил, что угроза мировой войны становится ближе с каждым днем

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ JALAL MORCHIDI

Глава МИД Венгрии отметил, что правительство страны давно говорит о невозможности разрешения украинского конфликта военным путем

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Угроза мировой войны нарастает из-за "безумных заявлений" западных политиков, рассуждающих об отправке солдат на Украину на фоне учений в РФ по применению нестратегического ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр отметил, что сейчас "не проходит и дня, чтобы из уст кого-то из европейских политиков не вылетело очередное безумное заявление". "Есть те, кто хочет отправить солдат на Украину, другие уже фантазируют о применении ядерного оружия, поэтому с каждым днем угроза мировой войны становится все ближе", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

"Мы видим, что происходит: европейские политики делают заявления об использовании ядерных вооружений, а русские проводят учения по применению тактического ядерного оружия", - заявил глава МИД. Он считает, что "пришло время остановить это безумие".

Сийярто напомнил, что венгерское правительство уже давно говорит о невозможности разрешения украинского конфликта военным путем. "Именно поэтому Венгрия продолжает призывать своих европейских партнеров к тому, чтобы вместо безумных заявлений и фантазий, которые создают угрозу эскалации [военных действий], они направили хотя бы половину своей энергии на достижение мира. Тогда может появиться надежда на то, что эта война будет прекращена за столом переговоров", - подчеркнул министр.

21 мая в России начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как сообщило Минобороны РФ, они проводятся в ответ на провокационные заявления официальных лиц стран Запада и направлены на поддержание готовности к реагированию и обеспечение суверенитета страны. Ракетные соединения Южного военного округа отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", а личный состав авиачастей Воздушно-космических сил снарядит авиационные средства поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы", спецзарядами и направится в районы патрулирования. 

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