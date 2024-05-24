Астана и Пекин договорились о расширении сотрудничества в сфере космических исследований

Стороны обсудили возможность создания совместных исследовательских центров, а также финансирования некоторых инновационных исследовательских проектов в области аэрокосмической промышленности

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Казахстан и Китай договорились о расширении сотрудничества в сфере космических исследований в рамках состоявшегося в Астане первого заседания подкомитета по инновационному сотрудничеству между странами. Об этом сообщили в Минцифры Казахстана.

"Подкомитетом было принято решение о расширении сотрудничества по реализации совместных научно-инновационных проектов в сфере космических исследований, использования микроспутников", - говорится в сообщении. Отмечается,что первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Каныш Тулеушин и замминистра науки и технологии КНР Чэнь Цзячан "обсудили ряд ключевых вопросов, направленных на развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области инноваций по различным направлениям, включая развитие сети 5G, аэрокосмическую промышленность".

По данным ведомства, была обсуждена возможность создания совместных исследовательских центров, а также финансирования некоторых инновационных исследовательских проектов в области аэрокосмической промышленности, электронной коммерции.

В Казахстане в 2023 году была утверждена концепция развития космической отрасли на 2023-2029 годы, предусматривающая формирование самодостаточной космической отрасли.