Группа кораблей Балтфлота отработала поиск и уничтожение "противника" в Балтийском море

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены

КАЛИНИНГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Балтийского флота отработала поиск и уничтожение кораблей и транспортов условного противника в Балтийском море с применением электронных пусков ракетными комплексами "Калибр". Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Одинцово" и "Наро-Фоминск" Балтийской военно-морской базы выполнили задачи по поиску кораблей и транспортов условного противника в Балтийском море. После отработки задач поиска, по выявленным морским целям были осуществлены электронные пуски ракетными комплексами "Калибр". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, что было подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей провели несколько корабельных учений - по борьбе за живучесть, организации взаимодействия и связи между кораблями, оказания помощи условно аварийному судну, терпящему бедствие, во взаимодействии с судами поисково-спасательного обеспечения.

Кораблями проведен комплекс мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения противника, а также профилактическое гранатометание из гранатометов во время стоянки на незащищенном рейде. Экипажи кораблей также решают задачи совместного маневрирования, выполняют комплекс мер по противокорабельной и противолодочной обороне.