Постпред Эстонии при НАТО: У Запада нет возможности «запереть» Россию на Балтике

Источник изображения: topwar.ru

У НАТО нет возможности запереть Россию на Балтике, несмотря на имеющееся желание и заявления некоторых политиков. Об этом заявил постпред Эстонии при альянсе Юри Луйк.

Как бы ни хотел Запад ограничить действия России в Балтийском море, ничего из этого не получится, так как у России имеются серьезные активы вокруг Балтики, а также право пользоваться международными водами. Кроме того, не стоит забывать о военной составляющей, Россия может задействовать множество вариантов, например, уничтожить подводную инфраструктуру Евросоюза.

По словам Луйка, сейчас баланс сил сдвинулся в сторону НАТО, поскольку в альянс вступили Финляндия и Швеция, но это ненадолго. Всё дело в том, что Россия проводит модернизацию своей армии и после окончания конфликта снова будет иметь преимущество в регионе. А это опасно для прибалтийских стран.

Ранее российское Минобороны выступило с предложением пересмотреть ширину прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно подготовленным документам, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. В военном ведомстве считают, что географические координаты, установленные еще в 1985 году, не в полной мере соответствуют нынешней географической ситуации, поэтому их предлагается сдвинуть.

А с предложением «запереть» Россию на Балтике, как нетрудно догадаться, выступали балтийские лимитрофы, предпочитающие много заявлять, после чего прятаться за спины более сильных союзников.