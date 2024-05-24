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ТАСС

Эксперт: Индия, Бразилия и ЮАР могут стать партнерами России и КНР по лунной программе

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Макет транспортного корабля "Федерация", запуски которого станут частью российской лунной программы
Макет транспортного корабля "Федерация", запуски которого станут частью российской лунной программы.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Индия обладает компетенциями в разработке и запуске спутников и могла бы участвовать в создании лунных модулей, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Индия, Бразилия и ЮАР входят в число стран, которые могут быть заинтересованы в участии в лунной программе России и Китая. Такое партнерство ускорит развитие некоторых технологий и устройств для космоса, считает заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Ранее на встрече глав космических агентств стран БРИКС в Москве руководитель Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь высказался о важности расширения международного сотрудничества в области освоения Луны и пригласил другие страны присоединиться к российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции. Говоря о государствах, которые могут быть заинтересованы во взаимодействии с РФ и КНР в этой сфере, Пермяков отметил Индию, Бразилию и ЮАР.

"Индия обладает компетенциями в разработке и запуске спутников и могла бы участвовать в создании лунных модулей, а также использовании технологий для связи и навигации. Специалисты Бразилии компетентны, к примеру, в спутниковых технологиях. Они могут внести вклад в развитие спутниковых коммуникаций и мониторинг окружающей среды на Луне. ЮАР располагает наработками в радиоастрономии и космических исследованиях. Их участие могло бы ускорить создание научных инструментов для изучения Луны и космоса, развитие наземных станций для связи с лунной базой", - сказал Пермяков корреспонденту ТАСС.

Заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт рынка НТИ "Аэронет" Андрей Новиков, в свою очередь, указал на перспективы сотрудничества не только с Индией, но и Саудовской Аравией.

"Тут важно понимать цели потенциального партнерства. Я думаю, к нему целесообразно пригласить страны Ближнего Востока, <…> [которые располагают] финансами и желанием заявить о себе [в этой сфере]. Например, серьезными партнерами могут стать Индия как страна с наибольшим технологическим потенциалом на текущий момент, и Саудовская Аравия. Я бы выделил эти государства", - заключил он.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году. В начале марта глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность в 2033-2035 годах доставить на Луну и установить на ее поверхности ядерную энергоустановку. 

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