Состав канадского флота усилил четвертый патрульный ледокол

Королевский военно-морской флот Канады ввел в строй патрульный ледокол "Уильям Холл". Как уточняет Navy Recognition, это четвертый корабль арктической зоны типа "Гарри Девулф", построенный компанией Irving Shipbuilding (Галифакс) для канадских ВМС.

Напомним, что правительство Канады и Irving Shipbuilding заключили контракт на поставку шести новейших патрульных кораблей арктического класса в 2015 году. Сумма сделки составила 3,5 млрд канадских долларов (на тот момент – 2,92 млрд долларов США).

Патрульный ледокол "Уильям Холл", Канада Irving Shipbuilding

Постройка первых двух патрульных ледоколов, "Гарри Девулф" и "Маргарет Брук", стартовала в сентябре 2015-го и сентябре 2016 года соответственно. Планировалось, что они пополнят канадский флот в 2019-м и 2020 году. Но головной корабль ввели в строй только в июне 2021 года – после годичной опытной эксплуатации. Патрульный ледокол "Маргарет Брук" передали флоту Канады в июле 2021 года, а в строй ввели в октябре 2022 года.

За месяц до этого, в сентябре 2022-го, канадский флот получил третий патрульный ледокол – "Макс Бернайс". Его официально ввели в эксплуатацию только 3 мая этого года.

"Уильям Холл" заложили в феврале 2021 года, спустили на воду в ноябре 2022 года и передали заказчику в конце августа 2023 года.

Пятый и шестой корабли серии, "Фредерик Ролетт" и "Роберт Хэмптон Грей", заложили в июне 2022-го и в августе 2023 года. "Фредерик Ролетт" спустили на воду в сентябре 2023 года.

При длине корпуса 103 метра и водоизмещении 6615 тонн корабли класса "Гарри Девулф" называют крупнейшими в составе Королевского военно-морского флота Канады. Они предназначены для патрулирования территориальных вод, включая Арктику, и подходят для миссий за рубежом в рамках поддержки иностранных партнеров, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и в рамках борьбы с наркотрафиком.

Силовая установка патрульного ледокола состоит из двух дизельных двигателей и четырех генераторов, которые позволяют развивать скорость до 17 узлов на открытой воде и 3 узла при движении через льды толщиной 1 метр. Дальность плавания – 6800 морских миль, автономность – 85 дней. Экипаж – 65 человек (возможно дополнительное размещение 22 человек – морпехов, бойцов службы спецопераций, медперсонала или участников научных экспедиций).

Корабль вооружен 25-мм арткомплексом Mk.38 от британской BAE Systems и двумя американскими 12,7-мм пулеметами "Браунинг-М2". На борту базируется один вертолет – CH-148 "Циклон" или CH-149 "Корморант".