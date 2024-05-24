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ТАСС

Лукашенко: ВС Белоруссии должны развиваться с учетом конфликта на Украине

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ВС Белоруссии
ВС Белоруссии.
Источник изображения: vpk-news.ru

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии должны быть ориентированы на дальнейшее развитие с учетом уроков конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко при назначении Павла Муравейко на должность начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны.

"Давайте нацелимся на то, что мы будем развивать вооруженные силы так, как это мы делали до сих пор. Изучая все, что происходит вокруг", - сказал глава государства, его слова приводит агентство БелТА. При этом он обратил внимание на события на Украине: "Это тоже для нас урок, урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война. Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили".

"И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которые должны эффективно воздействовать и на беспилотные летательные аппараты и другие современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться", - добавил президент. 

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Страны
Белоруссия
Украина
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