В Испании пройдут подготовку еще 400 украинских военнослужащих

ЦАМТО, 23 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе переговоров со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым согласилась провести подготовку еще 400 военнослужащих с Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в пресс-релизе ведомства.

"Министр обороны (М.Роблес – ред.) подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских военнослужащих в ответ на просьбу Украины, высказанную на заседании контактной группы", – говорится в сообщении.

C начала конфликта на Украине вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 4 тыс. украинских военнослужащих, отмечает агентство.