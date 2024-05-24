Войти
ЦАМТО

В Испании пройдут подготовку еще 400 украинских военнослужащих

263
0
0
Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

ЦАМТО, 23 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе переговоров со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым согласилась провести подготовку еще 400 военнослужащих с Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в пресс-релизе ведомства.

"Министр обороны (М.Роблес – ред.) подтвердила предложение Испании взять на себя обучение еще 400 украинских военнослужащих в ответ на просьбу Украины, высказанную на заседании контактной группы", – говорится в сообщении.

C начала конфликта на Украине вооруженные силы Испании обучили на своей территории около 4 тыс. украинских военнослужащих, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Похожие новости
20.02.2007
Слияния и поглощения
11.01.2007
Россия и Европа строят новые ракеты-носители
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
27.12.2006
1112 самолетов за $12 млрд. ОАК хочет конкурировать с Boeing и Airbus
09.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
26.10.2006
Новые высоты Международной ассоциации участников космической деятельности
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину