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ТАСС

Захарова заявила, что заседание в Рамштайне закончилось провалом для Киева

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Мероприятие также обнажило проблемы военно-промышленного комплекса США, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат "Рамштайн") завершилось провалом для Украины и обнажило проблемы военно-промышленного комплекса США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запад пытается так или иначе - всячески, буквально из последних сил - продемонстрировать некую поддержку тому самому курсу, я не назову его даже политическим курсом, который он предначертал Украине. 20 мая в срочном порядке по видео-конференц-связи было созвано очередное, 22-е заседание контактной группы по оказанию, как они это называют, оборонного содействия Украине в формате "Рамштайн". Поводом послужили алармистские призывы киевского режима к оказанию безотлагательной массированной военной помощи, прежде всего - средствами противовоздушной обороны и различными боеприпасами", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что был затронут вопрос о модальностях использования выделяемых Вашингтоном траншей на сумму $2 млрд. "Теперь Украина получила зеленый свет на размещение оборонзаказов в третьих странах, а не только в Штатах. Это свидетельствует о том, что американцы вслед за европейцами сталкиваются с потоком призывов со стороны киевского режима каким-то образом все-таки вытащить их буквально уже с того света", - подчеркнула она.

Кроме того, продолжила официальный представитель МИД РФ, США "сталкиваются с потолком возможностей своего военно-промышленного комплекса и пытаются найти выход, привлекая производственные ресурсы зарубежных партнеров для поддержки режима [Владимира] Зеленского". Она обратила внимание на заявления главы Пентагона Ллойда Остина, который для "поддержания неуклонно падающего боевого духа Вооруженных сил Украины" обещал едва ли не еженедельно отгружать Киеву необходимую военную продукцию.

"Однако, судя по тому, что творилось в ходе этой сходки в формате "Рамштайн", чувствовалось, что среди союзников киевского режима в его успех вообще уже никто не верит. Никто не готов к новому опасному витку эскалации, никто не готов брать на себя ответственность за все, что происходит. В итоге никаких сенсаций, прорывных решений встреча не принесла", - подытожила Захарова. 

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Россия
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Украина
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