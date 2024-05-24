Захарова: Россия располагает проектом коммюнике "саммита по Украине" в Швейцарии

Он содержит 9 из 10 пунктов так называемой формулы мира президента страны Владимира Зеленского, кроме пункта о фиксации окончания боевых действий, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В распоряжении России есть проект коммюнике "саммита по Украине" в Швейцарии, он содержит 9 из 10 пунктов так называемой формулы мира президента страны Владимира Зеленского, кроме пункта о фиксации окончания боевых действий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас есть, не скрою, проект итогового коммюнике так называемого саммита. Если вы позволите, я его процитирую. Это проект коммюнике, который предлагается тем, кто будет участвовать в этом мероприятии, к подписанию, или принятию, или одобрению. Вот что там говорится: "Мы поручаем нашим уполномоченным представителям проработать эти рамки (имеется в виду, мирного урегулирования) в ходе серии тематических конференций и встреч, которые состоятся в ближайшие месяцы. Они будут посвящены следующим темам". И далее перечисляются девять из десяти пунктов так называемой формулы Зеленского", - сказала она.

По словам Захаровой, в проекте документа не хватает только десятого пункта "формулы Зеленского" - "о фиксации окончания боевых действий в международном договоре". "Таким образом, ни о каком изменении подходов организаторов так называемого саммита в Швейцарии и о якобы новой повестке речи вообще не идет", - подчеркнула дипломат.

Конференция в Швейцарии

Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение конференции в Швейцарии - "путь в никуда", Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.