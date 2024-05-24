Борисов: функционал системы безопасности космической деятельности могут расширить

Глава Роскосмоса напомнил, что РФ планирует запустить открытую информационную платформу для Международной системы обеспечения безопасности космической деятельности до конца года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Функционал Международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, к которой предложено подключиться странам БРИКС, может быть расширен. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он напомнил, что Россия планирует запустить открытую информационную платформу для Международной системы обеспечения безопасности космической деятельности до конца 2024 года. По словам Борисова, если предложение найдет отклик у партнеров и система заработает в международном масштабе, возможности системы можно будет расширять.

"Мы понимаем, что система имеет большой потенциал для роста и масштабирования возможностей по отношению к участникам и уже думаем о расширении ее функционала в части обмена данными ДЗЗ и по другим направлениям", - сообщил Борисов.

По мнению главы Роскосмоса, острая необходимость появления такой системы продиктована резким ростом числа участников и интенсивностью движения в космосе. "Программный комплекс при подключении к нему всех стран сможет обеспечить информационный обмен между всеми участниками и предлагать оперативные варианты решений, - добавил он. - В случае готовности стран БРИКС будем прорабатывать механизмы сотрудничества более прицельно".