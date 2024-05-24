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ТАСС

Борисов: создание Совета по космосу БРИКС позволит совместно отстаивать общие интересы

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Юрий Борисов
РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Глава госкорпорации рассчитывает на то, что Совет по космосу стран БРИКС станет консультативным органом, на котором в режиме совещания можно будет осуществлять оперативную координацию работы по совместным проектам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Создание Совета по космосу стран БРИКС будет способствовать сближению позиций на международных космических форумах и совместному отстаиванию общих интересов. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в рамках встречи глав космических агентств стран БРИКС в Москве.

"Сегодня прозвучало предложение о создании Совета по космосу стран БРИКС. Сегодня мы уже работаем со странами БРИКС по проекту соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки ДЗЗ. Будут появляться и другие совместные проекты: будь то навигация, пилотируемая космонавтика, обеспечение безопасности космической деятельности. Создание Совета по космосу БРИКС позволило бы нам более оперативно решать задачи по этим направлениям, сближать наши позиции на международных космических форумах, совместно отстаивать общие интересы", - сказал Борисов.

По его словам, Роскосмос обратился с просьбой к главам космических агентств проработать данное предложение и высказать свое мнение. "Возможно, мы коснемся более расширенно этого вопроса завтра, 24 мая, в ходе двусторонних переговоров. Если все участники выразят принципиальное согласие, разработаем положение о совете", - добавил Борисов.

Глава Роскосмоса также заявил, что рассчитывает на то, что Совет по космосу стран БРИКС станет консультативным органом, на котором в режиме совещания можно будет осуществлять оперативную координацию работы по совместным проектам с учетом интересов каждого государства - участника объединения. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БРИКС
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