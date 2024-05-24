Войти
ТАСС

Роскосмос настроен на широкий формат участия в космических проектах БРИКС

259
0
0
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

Об обязательности участия стран объединения в создании единой космической группировки говорить не стоит, отметил глава госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает широкий формат участия в совместных космических проектах БРИКС, однако об обязательности участия стран объединения в создании единой космической группировки говорить не стоит. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Со своей стороны мы настроены на самый широкий формат участия в проектах БРИКС. Однако у каждой страны свои интересы и свои возможности. Кто-то может быть заинтересован в совместных проектах по ДЗЗ, кто-то - в пилотируемой программе, кому-то важны вопросы борьбы с засоренностью космического пространства. Поэтому вряд ли следует говорить об обязательности создания единой космической группировки для всех членов БРИКС", - сказал Борисов.

Он уточнил, что проекты в рамках БРИКС всегда вариативны и открыты для присоединения к ним новых членов объединения в удобном для них формате, "к этому нет каких-либо препятствий нормативного или технического характера". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БРИКС
Похожие новости
26.07.2023
Россия предложила странам БРИКС совместно реализовать проект "Млечный путь" - "Роскосмос"
25.07.2023
РФ и ЮАР предложат БРИКС шаги по созданию системы мониторинга околоземного пространства
03.07.2023
Частным компаниям расширят возможности для работы в космосе
19.06.2023
Гендиректор Роскосмоса предложил создать технологический альянс в рамках БРИКС
19.06.2023
Россия готова делиться опытом и компетенциями по спутникостроению со странами БРИКС
28.07.2022
«РОСС необходима для национальной безопасности нашей страны»
09.10.2019
Союз покорителей Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину