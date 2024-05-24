Роскосмос настроен на широкий формат участия в космических проектах БРИКС

Об обязательности участия стран объединения в создании единой космической группировки говорить не стоит, отметил глава госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает широкий формат участия в совместных космических проектах БРИКС, однако об обязательности участия стран объединения в создании единой космической группировки говорить не стоит. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Со своей стороны мы настроены на самый широкий формат участия в проектах БРИКС. Однако у каждой страны свои интересы и свои возможности. Кто-то может быть заинтересован в совместных проектах по ДЗЗ, кто-то - в пилотируемой программе, кому-то важны вопросы борьбы с засоренностью космического пространства. Поэтому вряд ли следует говорить об обязательности создания единой космической группировки для всех членов БРИКС", - сказал Борисов.

Он уточнил, что проекты в рамках БРИКС всегда вариативны и открыты для присоединения к ним новых членов объединения в удобном для них формате, "к этому нет каких-либо препятствий нормативного или технического характера".