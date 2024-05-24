Немецкая инициатива по поставке на Украину средств ПВО терпит провал (Politico, США)

Politico: план Германии по усилению украинской ПВО провалился

План Германии по укреплению украинской ПВО провалился, пишет Politico. Европейские союзники отказались последовать примеру Берлина и отправить Киеву ЗРК Patriot. И этому есть простое объяснение.

БЕРЛИН — В ответ на просьбы Украины поставить ей больше средств ПВО Германия пообещала отправить собственные зенитно-ракетные комплексы, а также добиться помощи от других стран-союзниц. Но примеру Берлина не последовал почти никто.

Он пообещал Киеву три из имеющихся у него 11 батарей ЗРК "Пэтриот" американского производства, а также 50 зенитных самоходных установок "Гепард" меньшей дальности и ракеты класса воздух-воздух, способные противостоять атакам баллистических ракет, корректируемых бомб и беспилотников по украинским городам и важнейшим объектам инфраструктуры.

Высокопоставленные немецкие политики, в первую очередь, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, уже несколько недель оказывают давление на союзников, добиваясь от них исполнения обязательств по передаче Украине ЗРК "Пэтриот".

Наращивание таких поставок является "абсолютным приоритетом", сказала Бербок во вторник во время поездки в Киев. По ее словам, Берлин собрал один миллиард евро для защиты Украины с воздуха.

Но реакция других стран вызывает разочарование.

Германия целый месяц рекламирует свою инициативу под названием "Немедленные действия по ПВО", о которой первым сообщило издание POLITICO. Но страны-партнеры не желают отправлять на Украину остро необходимые зенитно-ракетные комплексы , о чем сообщили знакомые с ходом переговоров источники.

Немецкая инициатива охватывает и альтернативные системы, такие как ЗРК SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T и С-300. Но наиболее эффективны в борьбе с воздушными целями разработанные компанией Raytheon системы "Пэтриот". Их преимущества вполне очевидны, а украинские военные уже научились боевой работе на этой пусковой установке на колесной базе, на ее РЛС и с ее ракетами-перехватчиками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг четко заявил о том, что "есть системы, которые могут быть поставлены на Украину".

Но очень непросто скоординировать работу по их поставке в вооруженные силы Украины.

"Нет общеевропейского руководства, и нет единства между главными участниками, — сказал бывший начальник аппарата немецкого министерства обороны Нико Ланге (Nico Lange), ныне работающий научным сотрудников в Центре анализа европейской политики (CEPA). — Ощущения неотложности больше не стало, есть лишь чувство облегчения от того, что американцы возобновили поставки".

Очень немногие ракетные системы поставляются на восток, и страны берут на себя все меньше обязательств.

Немецкое министерство обороны заявило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды пообещали финансирование, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, Соединенные Штаты и Британия взяли на себя обязательство поставить технику и ракеты.

Министерство добавило, что к этой программе также хочет присоединиться Латвия.

Игры с "Пэтриотами"

Одна из причин такого нежелания поставлять ЗРК "Пэтриот" — их дороговизна.Один комплекс стоит около миллиарда долларов, а запускаемая им ракета-перехватчик стоит миллионы.

Более того, страны не желают жертвовать собственной ПВО ради поставок на Украину, о чем рассказал исследователь Фабиан Хоффман (Fabian Hoffmann), специализирующийся на ракетной технике и работающий в Университете Осло.

"Из-за поддержки Украины у Германии возникает огромный проблем в оборонном потенциале, — заявил он. — Время исполнения заказа на поставку ЗРК "Пэтриот" очень продолжительное".

Если говорить о других странах Европы, имеющих батареи "Пэтриот", то Испания и Греция пока отказываются передавать свои системы, хотя Мадрид отправляет на Украину ракеты. Польша, являющаяся важнейшим транзитным коридором для поставок оружия Киеву, также отказалась отдать ему один из своих комплексов. Премьер-министр Дональд Туск объяснил это отсутствием замены.

Граничащая с Украиной Румыния получила просьбу от американского президента Джо Байдена о поставке ЗРК "Пэтриот", о чем сказал президент страны Клаус Йоханнис.

"Я должен обсудить это с Высшим советом обороны Румынии, чтобы понять, какие системы мы можем предложить, и что можем получить взамен. Недопустимо оставлять Румынию без противовоздушной обороны", — сказал Йоханнис в этом месяце во время визита в Белый дом.

Нейтральная Швейцария заказала пять батарей ЗРК "Пэтриот", но пока не подает никаких сигналов о своей готовности передать на восток те системы, которые она собирается снять с вооружения.

Проблема заключается в том, что страны не спешат размещать заказы на замену, из-за чего образуется очередь, и ждать в ней, по некоторым оценкам, приходится больше двух лет.

"Они хотят от стран НАТО замены один к одному", — сказал Хоффман.

Решение проблемы есть, заявил он. Те страны, которые заказали "Пэтриоты", могут уступить свое место в очереди тем, кто готов передать находящиеся у них на вооружении системы Украине.

Авторы: Джошуа Позанер (Joshua Posaner), Пол Маклири (Paul Mcleary)