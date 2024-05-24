Вышки и второй барьер. В Польше раскрыли подробности о заслонах на границе (Money.pl, Польша)

Money: Польша построит вышки и второй барьер на границе с Белоруссией

Польша решила укрепить границу с Белоруссией, так как именно оттуда ожидает поток мигрантов, пишет Money. "Щит Восток" должен будет их сдержать. Вышки, второй барьер, дроны и изменение законодательства — таковы планы, но их реализация растянется надолго.

70-метровые караульные вышки, второй барьер, параллельный существующему, и, возможно, новые правила, которые позволят пограничникам решать, что делать с людьми, которым удается форсировать первую преграду. Как стало известно порталу money.pl, на это планируется потратить 1,5 миллиарда злотых из 10 миллиардов, предназначенных для реализации программы "Щит Востока".

Представленная премьер-министром Дональдом Туском национальная программа сдерживания и обороны "Щит Восток" предполагает, прежде всего, строительство дополнительных подкреплений и укреплений в примерно 400-километровой пограничной полосе с Белаоруссией и Россией. Бюджет проекта определен в 10 миллиардов злотых.

"Обеспечение безопасности границы, в том числе за счет строительства системы укреплений, в том числе с учетом рельефа местности, сделает границу неприступнойдля потенциального противника", — заверило Министерство национальной обороны РП в ответ на вопросы money.pl. Как сообщило оборонное ведомство, в этом вопросе оно использует зарубежный опыт.

"Планируя мероприятия по повышению безопасности границы, мы должны использовать комплексный подход. Мы анализируем решения, применяемые в странах Балтии и Финляндии с точки зрения их возможного применения в Польше", — подчеркивает Министерство обороны (…).

"Щит Востока", о создании которого объявил премьер-министр несколько дней назад, будет содержать несколько компонентов. В реализации проекта будут участвовать различные ведомства во главе с Минобороны, которое будет отвечать за военные вопросы. МВД, как это происходит и сегодня, будет обеспечивать герметичность границы и ее защиту от миграционных кризисов.

Вышки и второй барьер

Портал Money.pl первым узнал неофициальные подробности о важном компоненте "Щита Восток", который главным образом касается защиты границы с Белоруссией. Нынешнее правительство считает, что стена, построенная еще во времена "Права и справедливости" (ПиС), должна быть радикально улучшена как с точки зрения ее конструкции, так и оснащенности датчиками движения с тепловизионными камерами.

Планируется укрепить конструкцию таким образом, чтобы затруднить нарушителям разгибание прутьев и преодоление барьера с помощью лестниц. Предполагаются и более серьезные инновации, а именно создание второго барьера, который будет сооружен параллельно существующему и на некотором расстоянии от него. Возможно, он не будет таким прочным и масштабным, как основной, но это от него и не требуется: второй барьер должен стать еще одним препятствием для тех, кому каким-то образом удалось преодолеть "главную" пограничную стену. При этом между двумя барьерами образуется своеобразная пограничная полоса, контролируемая военными или пограничниками.

Также имеется намерение заняться системой камер и датчиков. Та система, которой в настоящее время оборудована пограничная стена, активно критикуется нынешними властями за то, что наблюдение сейчас осуществляется только вдоль стены и оператор не видит, что происходит на некотором расстоянии от нее.

"Сегодня, если кто-то приближается к стене с белорусской стороны, мы его просто не видим, нарушитель появляется на мониторе только в случае попытки преодолеть стену", — объясняет наш собеседник из правительственных кругов. Предусмотрены и другие дополнительные меры безопасности.

По словам нашего источника, планируется построить 70-метровые наблюдательные вышки, которые позволят видеть территорию Белоруссии на глубине 3-4 километров, это позволит нам вовремя заметить возможную концентрацию людей. Вышки должны располагаться на разном расстоянии друг от друга в зависимости от типа местности. Кроме того, предполагается задействовать систему беспилотников.

Возможно изменение закона

Помимо изменений "физического" характера, не исключены изменения юридического характера. Это связано с установкой второго барьера. Его сооружение потребовало бы таких изменений в законе, чтобы военные и пограничники могли самостоятельно решать, как им реагировать на те или иные события на границе, в том числе на появление между двумя барьерами группы мигрантов. "Главная цель Белоруссии и России — дестабилизация. Если речь идет о небольшом количестве нелегальных мигрантов, справиться с ними не сложно, но если это будут очень большие группы, то придется защищать границу всерьез", — отмечает наш собеседник. Он добавляет, что европейское законодательство допускает такие действия, если давление на границу оценивается как значительное.

Усилия по укреплению границы для пресечения попыток ее незаконного пересечения большими группами нарушителей будут концентрироваться на границе с Белоруссией. На границе с Калининградской областью польские власти миграционных проблем не предвидят. По их мнению, русские не будут пытаться новый открыть новый миграционный канал в городе, который является крупным гарнизоном и позволяет России фланкировать страны ЕС и НАТО. Здесь останется прежняя система наблюдения и все необходимые с военной точки зрения средства защиты.

"Право и справедливость" сомневается в скором появлении "Щита"

В скорую реализацию проекта "Щит Восток" не верят политики ПиС и партии "Суверенная Польша". Во вторник для проведения депутатской проверки в Минобороны отправились два активиста обоих этих формирований: Яцек Оздоба (Jacek Ozdoba) и Анджей Сливка (Andrzej Śliwka). В результате проверки они обнаружили, что проект "Щит Восток" не подкреплен никаким правительственными документами, а разговоры в армии и ведомстве национальной обороны на этот счет ведутся годами. По мнению депутатов, на проект пока что не выделено никаких средств, и даже если они будут выделяться, то не сразу, а, возможно, на протяжении десяти лет.

"Так что “Щит Восток” — это ни что иное, как эксплуатация того, что нынешней власти подготовили их предшественники", — утверждает Анджей Сливка на своей странице в соцсети Х*.

*деятельность Meta (соцсети Facebook (Х) и Instagram) запрещена в России как экстремистская, прим. ред.

Авторы:Гжегож Осецкий (Grzegorz Osiecki), Томаш Жулчак (Tomasz Żółciak)