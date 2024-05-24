Польша и Словакия близки к заключению соглашения по поставке Братиславе ПЗРК "Перун"

ЦАМТО, 23 мая. По информации представителя Польской оружейной группы (Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ), правительства Польши и Словакии близки к заключению соглашения о покупке Братиславой ПЗРК "Перун" (PIORUN) в рамках усилий по модернизации системы ПВО страны.

Как сообщил Defense News в рамках проходившей 14-16 мая в Братиславе выставки IDEB-2024 на условиях анонимности представитель польской компании, переговоры с Министерством обороны Словакии о продаже систем "Перун" находятся на завершающем этапе и производитель рассчитывает, что межправительственное соглашение будет подписано к концу этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2023 года МО Словакии объявило, что завершило процедуру оценки предложений на поставку зенитных ракетных комплексов ближнего действия и мобильного ЗРК средней дальности (VSHORAD и MRAD). В итоге была рекомендована закупка одного мобильного зенитного ракетного комплекса средней дальности (MRSAM-M) в рамках межправительственного соглашения с Израилем и партии ПЗРК "Перун" в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Общая стоимость ЗРК обоих типов оценивается в 193,986 млн. евро (включая НДС). Планируется, что поставки будут выполнены с 2024 до 2027 гг.

В октябре 2023 года правительство Словакии уполномочило Министерство обороны провести переговоры о реализации закупки огневых средств ПВО для ВС страны. Так, с правительством Польши предполагалось обсудить поставку 36 ПЗРК "Перун" польской компании MESKO S.A. (подразделение Польской оружейной группы), а с правительством Израиля – о поставке одного комплекта мобильного ЗРК средней дальности Barak MX производства Israel Aerospace Industries.

Проблемы с обеспечением противовоздушной обороны страны начались у ВС Словакии после передачи Украине в апреле 2022 года состоявшего на вооружении ЗРК С-300 ПМУ.