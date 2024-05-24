В Киеве признали серьезные трудности с передачей Украине Patriot

Некоторые страны задают вопрос, чем эти комплексы заменить, отметила постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Киев испытывает большие трудности с получением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявила постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы продолжаем эту [по передаче Украине Patriot] работу на всех уровнях, но это, должна признать, нелегкая задача, - сказала она в интервью агентству Укринформ. - Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и кое-где предстоящих выборов".

По словам постпреда, некоторые страны, хоть и выражают потенциальную готовность предоставить Украине ЗРК, но в то же время задают вопрос, чем эти комплексы заменить.

Как утверждает Галибаренко, в альянсе признали критическую нехватку боеприпасов в ВСУ, вызванную задержкой американской помощи, из-за чего в том числе в Харьковской области для украинских войск сложилась крайне напряженная обстановка. При этом украинская сторона продолжает настаивать на том, что от партнеров Киеву нужны в первую очередь средства ПВО, добавила постпред.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что германские чиновники последние несколько недель пытались привлечь западные страны к участию в инициативе по укреплению противовоздушной обороны Украины и убедить их передать Киеву больше средство ПВО, но примеру Берлина почти никто не последовал. В связи с этим Politico констатировала провал этой инициативы ФРГ.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО на Украине.