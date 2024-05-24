Войти
ТАСС

В Киеве признали серьезные трудности с передачей Украине Patriot

269
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Некоторые страны задают вопрос, чем эти комплексы заменить, отметила постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Киев испытывает большие трудности с получением зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявила постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"Мы продолжаем эту [по передаче Украине Patriot] работу на всех уровнях, но это, должна признать, нелегкая задача, - сказала она в интервью агентству Укринформ. - Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и кое-где предстоящих выборов".

По словам постпреда, некоторые страны, хоть и выражают потенциальную готовность предоставить Украине ЗРК, но в то же время задают вопрос, чем эти комплексы заменить.

Как утверждает Галибаренко, в альянсе признали критическую нехватку боеприпасов в ВСУ, вызванную задержкой американской помощи, из-за чего в том числе в Харьковской области для украинских войск сложилась крайне напряженная обстановка. При этом украинская сторона продолжает настаивать на том, что от партнеров Киеву нужны в первую очередь средства ПВО, добавила постпред.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщило, что германские чиновники последние несколько недель пытались привлечь западные страны к участию в инициативе по укреплению противовоздушной обороны Украины и убедить их передать Киеву больше средство ПВО, но примеру Берлина почти никто не последовал. В связи с этим Politico констатировала провал этой инициативы ФРГ.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Похожие новости
27.02.2013
ВВС России заказали убийцу Patriot
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
29.05.2012
Глобальные амбиции НАТО
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
29.09.2010
«Перезагрузка» цвета хаки
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину