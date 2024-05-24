Войти
Lenta.ru

Опасность украинских морских «Градов» объяснили

260
0
-1
Фото: Evgeniy Maloletka / AP
Фото: Evgeniy Maloletka / AP.

Суконкин: дальность стрельбы украинских БЭК с ракетами — до 10 километров

Украинские безэкипажные катера (БЭК), которые вооружили направляющими для запуска реактивных нарядов, обладают максимальной дальностью стрельбы до десяти километров. Опасность морских «Градов» объяснил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, морские дроны — это рабочее оружие, но России не о чем беспокоиться. Суконкин подчеркнул, что БЭК раскачиваются на волнах, поэтому их ракеты практически невозможно точно навести.

«Эти БЭКи опасны только в случае по-настоящему массового применения, например, если на расстояние залпа подойдут 10-15, может, 20 морских дронов. Тогда да, шанс поражения цели повышается. Чем дальше стрельба, тем сильнее рассеивание. Плюс перезаряжать некому и нечем, одноразовые машины. С точки зрения оружия изобретение удачное. С точки зрения боевых действий Украине это ничего не даст», — сказал он.

Ранее появилось видео, демонстрирующее применение вооруженного неуправляемыми ракетами БЭК в районе Кинбурнской косы. На Украине вооружили морской дрон Sea Baby направляющими для запуска снарядов системы «Град» калибра 122 миллиметра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
23.08.2006
ОАО "Оборонпром" планирует приобрести контрольный пакет акций украинского ОАО "Мотор Сич"
22.08.2006
Ракета-носитель "Зенит - 3СЛ" успешно вывела на орбиту спутник "КореаСат-5"
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину