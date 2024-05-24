В худшем случае Россия предъявит территориальные претензии Финляндии (Iltalehti.fi, Финляндия)

Iltalehti: финны обвинили Россия в агрессии из-за пересмотра морской границы

В Москве предложили рассчитать новые координаты морской границы в Финском заливе, пишет Iltalehti. Эта новость напугала Хельсинки. Финны обвинили русских в подготовке агрессии. Между тем Россия намерена действовать в рамках Конвенции ООН по морскому праву и исправить ошибки СССР.

Если Россия начнет самостоятельно обновлять координаты границы южнее финского муниципалитета Виролахти, это будет означать прямую территориальную претензию к Финляндии. Руководство Финляндии и НАТО должны твердо стоять на своем, пишет Лаури Нурми (Lauri Nurmi) из Iltalehti.

21 мая министерство обороны России заявило, что планирует рассчитать новые координаты морской границы в Финском заливе. Непохоже, чтобы государственные российские СМИ опубликовали информацию о проектах минобороны случайно.

Официальной информации о требованиях России пока нет.Если информация российских СМИ верна, то получается, что Россия оправдывает свои намерения при помощи искажения истории: якобы были ошибки в расчетах морских границ, проведенных Советским Союзом.

Сфабрикованная претензия нацелена не только на российскую аудиторию, но и, например, на китайскую. В демократических странах такому заявлению никто не поверит. Однако правда — не самое сильное утешение для финнов и литовцев в нынешней ситуации. Руководство Финляндии и оборонный альянс НАТО должны твердо стоять на своем.

Опубликованная информация представляет для финнов опасность по ряду причин.

Владимир Путин говорил, что хотел бы, чтобы Россия имела границы Российской империи XVIII века. Морская граница между Швецией (и нынешней Финляндией) и Россией тогда проходила западнее, чем сейчас. Так что Путин вполне может попытаться передвинуть границы, установленные Советским Союзом.

Эта новость вызывает у финнов вполне понятный страх. Ведь Зимней войне тоже предшествовали односторонние необоснованные требования русских изменить границы в регионе Финского залива.

Летом 1938 года секретарь дипломатической миссии Борис Ярцев сообщил финскому правительству, что Советский Союз претендует на острова Финского залива. В результате невыгодного обмена финны получили бы лесные массивы Репола и Пораярви.

Невысокий ранг в дипломатической миссии был прикрытием. Ярцев был агентом и работал по поручению Сталина. Менее чем через полтора года Красная Армия вторглась в Финляндию.

Для реализации планы министерства обороны России должны быть одобрены Путиным. В Кремле хорошо знают, что требования, связанные с территориями Финского залива, активизируют страх войны в коллективной исторической памяти финнов.

В декабре 2023 года Путин заявил на телеканале "Россия", что в отношениях с Финляндией будут проблемы. Россия планировала сосредоточить в Ленинградском военном округе новые военные подразделения.

В правительственном отчете о внешней политике и политике безопасности Финляндии еще в 2016 году отмечалось, что "нельзя исключать применение военной силы против Финляндии или ее угрозу".

Государственное и военное руководство Финляндии в настоящее время оценивают, какими в конечном итоге будут требования России по оценке координат границы и что из этого может последовать.

Все сценарии плохие.

Территориальные воды государств делятся на внутренние территориальные воды и внешние территориальные воды, то есть территориальное море. Внутренние территориальные воды находятся в непосредственной близости от материка и островов.

Территориальное море — внешняя морская зона государства, от внешней границы которой начинается международная морская зона.

После изучения карты можно прийти к выводу, что намерения России вряд ли заключаются в споре о том, где находятся внутренние, а где – внешние территориальные воды России.

Российские острова Гогланд, Малый Тютерс, Руускери и Соммерс расположены недалеко от международной морской зоны. На практике Россия пытается расширить свою территорию.

НАТО несколько раз подчеркивала, что ее задача — обеспечить свободу судоходства в Балтийском море.

По одному из сценариев Россия может отправить свои военные корабли в международные воды, которые, как она утверждает, являются ее собственными. Действуя таким образом, Россия может проверить, готова ли НАТО использовать военную силу для обеспечения свободы судоходства в морской зоне между Финляндией и Эстонией.

Наглые действия России могут привести к тому, что русские на практике попробуют проверить, работает ли статья 5 НАТО. Финны и эстонцы не должны мириться с тем, что Россия может изменить свои границы в Финском заливе в одностороннем порядке.

Возможен и более тревожный сценарий.

Например, расположение российского острова Соммерс таково, что на его западной стороне после территориальных вод России находится не зона международного моря, а сразу начинаются территориальные воды Финляндии.

Если Россия начнет самостоятельно менять координаты границы в акватории моря южнее финского муниципалитета Виролахти, это будет означать прямую территориальную претензию к Финляндии.

В соответствии с российской тактикой "маскировки", территориальные претензии могут быть замаскированы под неточные расчеты координат.

К счастью, позиции Финляндии в НАТО сильны. В случае необходимости в борьбе с территориальными претензиями России морские силы получат поддержку военно-морского ведомства НАТО.

Вполне вероятно, что у России есть желание проверить на прочность статью 5 НАТО. К сожалению, спровоцировать начало конфликта вряд ли является для России проблемой.

Финляндия, Литва и НАТО должны предотвратить эти односторонние действия России. Если мы сейчас примем изменение морских границ, Россия вскоре может предъявить следующее, еще более амбициозное требование.

При этом необходимо учитывать, что "маскировка" предполагает сокрытие истинных целей.

В декабре 2021 года МИД России представил западным странам длинный список требований, хотя и понимал, что они не будут соблюдены. Например, Россия заявляла, что Финляндии и Швеции не следует вступать в НАТО.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist) тогда кипел от гнева.

"Действия россиян были совершенно неуместными. Россияне официально заявили, что не уважают наше право принимать собственные решения. Вот так воспринимали нас русские, и я прочитал это на бумаге, которую держал в руках", — рассказал Хультквист в одном интервью.

Что-то плохое у России на уме и сейчас, и речь необязательно идет о переносе морских границ.

Задача военной разведки стран НАТО — выяснить намерения России.

Задача руководства страны — успокоить граждан и убедиться, что Финляндия вместе со своими союзниками по НАТО способна защитить свой суверенитет и границы при любых обстоятельствах — как на суше и море, так и в воздухе.

Автор: Лаури Нурми (Lauri Nurmi)