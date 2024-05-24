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Известия.ru

Военный эксперт назвал провокацией планы Польши использовать ПВО над Украиной

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Эксперт Суконкин назвал провокацией планы Польши использовать ПВО над Украиной

Возможное применение системы противовоздушной обороны (ПВО) Польши для уничтожения над Украиной российских ракет станет провокацией Запада. Таким мнением 23 мая «Известиям» поделился военный эксперт Алексей Суконкин.

Накануне официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность применения своей системы ПВО для уничтожения над Украиной российских ракет, которые могут залететь в Польшу.

«Это конкретная провокация со стороны Запада. Они просчитывают все варианты и сейчас им крайне важно активизировать какие-то действия на Украине со своей стороны, чтобы спасти режим [президента Украины Владимира] Зеленского, потому что ситуация начинает выходить из-под контроля. Им нужна эскалация. А одной из форм эскалации, это вот такая провокация — начать противодействовать российским ракетным ударам по западу Украины и в итоге они ожидают от нас каких-то решений», — сказал он.

Ранее, 17 мая, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Запад своей политикой вынудит Россию расширить санитарную зону на Украине для защиты территории РФ до границ Польши. Он отметил, что дальность ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG составляет около 550 км. Таким образом, расстояние от российских территорий должно составлять минимум 550 км.

12 мая лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подчеркнул, что защита воздушного пространства Украины с помощью НАТО является «игрой с огнем».

В апреле британский аналитик Александр Меркурис указал, что авиация ВС РФ полностью контролирует небо над Украиной. Благодаря этому российская армия успешно наносит удары по пунктам дислокации украинской армии и по целым военным подразделениям, добавил он.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

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