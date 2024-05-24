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ЦАМТО

Подписано соглашение о сборке и производстве в Перу южнокорейской бронетехники

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Бронетранспортер К808
Бронетранспортер К808.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 23 мая. Перуанская госкомпания FAME S.A.C., южнокорейская Hyundai Rotem и коммерческий холдинг STX Corporation подписали контракт о стратегическом сотрудничестве по сборке и возможному совместному производству бронетехники в Перу.

Как сообщает Infodefensa.com, подписание соглашения о сборке и совместном производстве состоялось 22 мая в штабе перуанской армии в городе Лима. Контракт подписали генеральный директор Hyundai Rotem Ли Ен Бэ, генеральный директор STX Corporation Сан Джун Пак и генеральный директор FAME S.A.C. полковник Хорхе Сапата Варгас.

Подписанное соглашение рассматривается на местном уровне как важная веха в укреплении формирующейся оборонной промышленной базы. В этой связи не случайно, что на мероприятии присутствовали президент Перу Дина Болуарте, министр обороны генерал Вальтер Астудильо, другие гражданские и военные чиновники высокого ранга.

В соответствии с подписанным соглашением, на мощностях FAME будет построена линия по сборке ББМ с дальнейшей перспективой расширения производства различных типов военной техники. На первом этапе на предприятии планируется собрать первую партию из 30 ББМ. Также будет реализована комплексная программа обучения технического персонала FAME.

Напомним, что южнокорейская компания Hyundai Rotem в начале мая была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов на поставку 30 боевых бронированных машин K808 White Tiger с колесной формулой 8x8 для Сухопутных войск Перу.

Перуанская государственная компания по производству оружия и боеприпасов под управлением Министерства обороны (Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito – FAME S.A.C.) 2 мая 2024 года выбрала консорциум STX Corp. / Hyundai Rotem в качестве предпочтительного участника торгов на подписание контракта.

Сообщалось, что соглашение стоимостью около 82,8 млрд. вон (60,9 млн. долл.) будет подписано позднее в этом месяце после завершения переговоров. Предмет предполагаемого договора – поставка 30 ББМ K808 плюс 120 ед. в качестве опциона. Главным подрядчиком проекта определена компания STX Engine.

Южнокорейский производитель ожидает, что контракт с Перу проложит путь к большему количеству подобных сделок в регионе, где спрос на бронетехнику растет.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Перу в апреле 2023 года выделило дополнительно 238,8 млн. солей (около 60 млн. долл.) в бюджет Сухопутных войск страны на приобретение 30 ББМ с колесной формулой 8x8.

Утвержденная постановлением министерства №285-202 закупка осуществляется в рамках программ "Приобретение колесных бронированных машин для 3-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр №2519572) и "Приобретение колесных бронированных машин для 6-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр №2519572).

В частности, 18 ББМ с колесной формулой 8x8 будут приобретены для 3-й бронетанковой бригады (Мокегуа) и 12 ед. – для 6-й бронетанковой бригады (Такна). Финансирование программ будет осуществляться из средств Национального фонда обороны, который пополняется за счет лицензионных отчислений, полученных от добычи газа на блоках 56 и 88 месторождения Камисиа, которые, как ожидается, к 2030 году составят около 2,7 млрд. долл.

Оба проекта являются частью программы Pacha Kuyuchix, предусматривающей приобретение в общей сложности 120 бронемашин с колесной формулой 8x8.

Первоначально предполагалось приобрести 301 ББМ: 178 БТР и 123 БМП для замены, среди прочего, устаревших Unimog UR-416, FIAT-Oto Melara 6614-G и 6616-H (4x4). Тем не менее, из-за сокращения бюджета в последние годы заказ был сокращен до 120 бронетранспортеров.

Закупка будет осуществляться СВ Перу в рамках межгосударственного соглашения в соответствии с Директивой DIR-DEC-005: "Процедура закупки товаров и услуг в рамках межгосударственной модели" от 3 марта 2023 года.

Для реализации закупки была сформирована комиссия по оценке (CETO), ответственная за проведение сравнительной оценки предложений в соответствии с заданными критериями и весовыми коэффициентами, а также подготовку отчета об исследовании рынка.

Среди вариантов, которые оценивали ВС Перу в рамках программы Pacha Kuyuchix: ББМ K808 корпорации STX (Республика Корея), LAV-3 компании GDLS (США), "Росомак" группы PGZ (Польша), "Пандур-2" группы Excalibur (Чехия), "Лазар-3" от Yugoimport (Сербия), "Терекс" компании ST Engineering (Сингапур), а также PARS-3 компании FNSS (Турция) и "Арма" компании Otokar (Турция). Кроме того, проводилась оценка технико-экономических предложений от Hanwha (Южная Корея) с "Тигон" и NORINCO (КНР) с VN1.

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