В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны

Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией ведется на всех уровнях

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет, борьба с коррупцией ведется последовательно на всех уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.