Что известно об аресте главного связиста российской армии Шамарина

Похожие новости

13.08.2014 "Рособоронэкспорт" уверяет, что санкции Запада не понизят годовые объемы продажи оружия за рубеж

02.04.2014 «Триумф» для Китая

15.01.2014 Китай: покупает, копирует, производит

23.12.2013 Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше

13.02.2013 Проигрываем ли мы индийский рынок?

21.11.2012 Перспективы дальнейшего развития ВТС России и Китая будут определять новые команды управленцев