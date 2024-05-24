Что известно об аресте главного связиста российской армии Шамарина

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.
ТАСС собрал актуальную информацию о произошедшем.
Обстоятельства дела
- 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина на два месяца.
- Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальное наказание составляет 15 лет колонии со штрафом в стократном размере от суммы взятки.
- Часть шестая ст. 290 УК РФ предполагает, что сумма взятки составила как минимум 1 млн рублей.
- Другие обстоятельства дела пока не приводятся.
Что известно о Шамарине
- Шамарин занимает пост начальника Главного управления связи Вооруженных сил - заместителя начальника Генштаба с 2021 года (в 2020 году был назначен временно исполняющим обязанности).
- В задачи главка входят, в частности, организация и обеспечение устойчивого функционирования связи и автоматизированных систем управления в Вооруженных силах России, в том числе фельдъегерско-почтовой связи, организация развития перспективных систем связи и управления, а также контроль безопасности связи.
Предыдущие громкие аресты
- 24 апреля 2024 года Басманный суд Москвы заключил под стражу замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки.
- 14 мая 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему тоже вменяют взяточничество в особо крупном размере.
- 17 мая 2024 года 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.