КНР призвала другие страны подключаться к совместному с РФ проекту Лунной станции

Как отметил глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь, Пекин хотел бы способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Китай призывает к расширению международного сотрудничества в области освоения Луны и приглашает страны присоединяться к российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь в ходе встречи глав космических агентств стран БРИКС в Москве.

"Мы хотели бы расширить сотрудничество в области освоения Луны. Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении", - заявил Кэцзянь. Также, по его словам, Китай хотел бы способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении.