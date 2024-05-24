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ТАСС

КНР призвала другие страны подключаться к совместному с РФ проекту Лунной станции

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©CSA, CNSA
©CSA, CNSA.
Источник изображения: naked-science.ru

Как отметил глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь, Пекин хотел бы способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Китай призывает к расширению международного сотрудничества в области освоения Луны и приглашает страны присоединяться к российско-китайскому проекту по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь в ходе встречи глав космических агентств стран БРИКС в Москве.

"Мы хотели бы расширить сотрудничество в области освоения Луны. Приглашаем все страны участвовать в создании лунной станции, проектом которой мы занимаемся вместе с Россией. Использование ближнего космоса должно быть безопасным в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем инициативу России в этом отношении", - заявил Кэцзянь. Также, по его словам, Китай хотел бы способствовать развитию спутниковой группировки БРИКС на более высоком уровне, расширять ресурсы группировки объединения и сотрудничество с другими странами в этом направлении.

  

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Луна
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