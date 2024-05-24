Великобритания и союзники направят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 150 млн. фунтов

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

ЦАМТО, 23 мая. Великобритания и союзники направляют Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 млн. фунтов стерлингов (190,9 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Sun со ссылкой на британского министра обороны Гранта Шаппса.

"Пакет военной помощи на 150 млн. фунтов направляется на Украину для усиления воздушной и морской обороны", – говорится в сообщении.

В него войдут РЛС ПВО, средства имитации и системы для ведения радиоэлектронной борьбы на общую сумму в 70 млн. фунтов, пишет Sun. Помимо этого, пакет помощи будет включать небольшие лодки, разведывательные БЛА и беспилотные надводные аппараты на 80 млн. фунтов, сообщает газета.

Отмечается, что средства будут выделены из Международного фонда помощи Украине, в который Лондон и его союзники по состоянию на март вложили около 900 млн. фунтов. Фонд объединяет Британию и ряд ее партнеров, таких как Литва, Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды, напоминает агентство.