США готовятся к тестовому запуску МБР Sentinel, сообщил глава NNSA

ЦАМТО, 23 мая. США готовятся к тестовому запуску МБР Sentinel, следуя в этом вопросе прежнему графику. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Минэнерго страны Джилл Хруби.

"Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1", – сообщила она 22 мая на слушаниях в сенате США на вопрос о текущем статусе подготовки к тестовому запуску с использованием макета боевой части.

Д.Хруби подчеркнула важность проведения тестового полета, чтобы оставаться синхронизированными с остальными участниками программы разработки МБР, однако не уточнила сроков данного испытания.

Как напоминает агентство, в мае председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун признался, что встревожен значительной задержкой в реализации программы МБР Sentinel, которые должны прийти на замену ракетам старого образца.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил полного отказа от программы Sentinel.