Войти
ЦАМТО

США готовятся к тестовому запуску МБР Sentinel, сообщил глава NNSA

265
0
0
Боевая часть Mk21 с ядерными боеголовками W87
Боевая часть Mk21 с ядерными боеголовками W87.
Источник изображения: nnsa.energy.gov

ЦАМТО, 23 мая. США готовятся к тестовому запуску МБР Sentinel, следуя в этом вопросе прежнему графику. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Минэнерго страны Джилл Хруби.

"Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1", – сообщила она 22 мая на слушаниях в сенате США на вопрос о текущем статусе подготовки к тестовому запуску с использованием макета боевой части.

Д.Хруби подчеркнула важность проведения тестового полета, чтобы оставаться синхронизированными с остальными участниками программы разработки МБР, однако не уточнила сроков данного испытания.

Как напоминает агентство, в мае председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун признался, что встревожен значительной задержкой в реализации программы МБР Sentinel, которые должны прийти на замену ракетам старого образца.

Ранее заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант не исключил полного отказа от программы Sentinel.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.09.2006
Министр обороны РФ о военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами
19.09.2006
Угроза ядерного терроризма имеет прямое отношение к нераспространению
29.08.2006
Рамсфельд простил Иванову Иран
28.08.2006
Россия при необходимости в одностороннем порядке выйдет из Договора по РСМД
24.08.2006
В Северодвинск прибудет делегация США
16.08.2006
Ядерное топливо возвращается в Россию
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину