Имея опыт международной торговле с европейцами или американцами, либо впервые ступая на тропу ВЭД, в любом варианте бизнес с китайским предпринимателями накроет вас калейдоскопом новых, странных и непривычных ситуаций. Вы разберётесь и усвоите их непременно - путём проб и ошибок, спустя какое-то время. Однако если вы стремитесь учиться на чужих ошибках, а растрата времени является недопустимой, то позаботьтесь заранее о привлечении квалифицированных переводчика, агента и инспектора в Китае и вот почему это критически важно.

Переводчик в Китае

Настроить прибыльный и стабильный бизнес с Китаем без посещения Поднебесной лично - маловероятно. При широкой популяризации английского в Китае, он всё ещё невероятно далёк от повсеместного присутствия, да и там, где присутствует, достойный уровень не гарантирован, про русский и говорить не приходится.

Услуги переводчика в Китае стоят от 100$, за день до 100$, за час. Цена услуги отражает квалификацию переводчика. Опытный и эффективный переводчик в Китае справиться не только с прямой задачей перевода китайского, но и поможет сгладить культурные различия в создании дружеских отношений с партнёрами, проявит осведомленность в производственных и торговых процессах, условиях экспорта из Китая, способен организовать оптимальное и комфортное перемещение по КНР и др. Такой переводчик будет стоить дорого, но и снабдит вас значительным количеством практически полезной информации, в противовес студенту или китайцу изучавшему русский, они смогут обеспечить понимание на уровне минимальных затрат согласующихся с качеством услуги.

Агент в Китае

Доверенное лицо в Китае - важный инструмент при дистанционном ведении торгово-производственных отношений с Китаем. Надежный агент в Китае педантичен и скрупулёзен в решении поставленных задач, имеет солидный опыт в подписании контрактов и сопровождении ВЭД сделок с китайскими компаниями. Способен оперативно находить и снабжать информацией, а также оказываться в нужных частях Китая. Агент, он же представитель в Китае, работает за фиксированный % от сделки либо за ежемесячное вознаграждение. Что позволяет вести бизнес без необходимости создания собственного офиса либо частых поездок в Китай.

Инспектор в Китае

Даже если вы решите не ехать в Китай и не привлекать доверенного агента, проверка товара в Китае - является неизбежным этапом торговли с Поднебесной. Ставки за услуги выезда инспектора на объект зависят от сложности проверочных работ (знаний требуемых для инспекции / времени которое займет проверка) и удаленности фабрики либо склада от нахождения ближайшего инспектора и стартуют с 250$.

Услуги инспектора в Китае призваны закрыть вопросы как с проверкой качества и соответствия производимой / отгружаемой продукции, так и удостовериться в реальности потенциального партнера, наличии в его распоряжении заявленных потенциалов и возможностей.

Торговая деятельность с китайскими компаниями требует участия указанных специалистов. Ненадлежащий уровень или не привлечение этих исполнителей в Китае, почти всегда приводит к неприятным сюрпризам, создающим финансовые и прочие убытки.