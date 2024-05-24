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ЦАМТО

МНО Польши подписало контракт на закупку аэростатных комплексов "Барбара"

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Источник изображения: Фото: gov.pl

ЦАМТО, 23 мая. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 22 мая в Варшаве подписал с правительством США контракт на поставку ВС страны аэростатных комплексов радиолокационной разведки "Барбара".

Как сообщает Агентство вооружений МНО Польши, предметом контракта является поставка четырех аэростатных комплексов радиолокационной разведки воздушного и надводного пространства.

Каждый аэростат будет оснащен подвесной радиолокационной системой разведки. В состав наземного сегмента войдут центр управления, швартовные платформы, метеостанции и контейнеры энергообеспечения. Дополнительно в рамках контракта был заказан пакет логистики, включая обслуживание, запасные части, техническую поддержку и обучение пользователей и инструкторов.

Стоимость контракта составляет около 960 млн. долл. Поставка первого аэростата должна быть выполнена к концу 2026 года, а его полная готовность к боевому применению будет достигнута в первом квартале 2027 года. Оставшиеся три аэростата будут поставлены к концу третьего квартала 2027 года. Готовность всей системы к применению ожидается в конце 2027 года.

Как планируется, аэростатные системы будут размещены на постах вдоль восточной и северо-восточной границ Польши. Разведывательные аэростаты "Барбара", как элемент воздушной системы радиолокационной разведки, дополнят состоящие на вооружении радиолокационные системы, включая систему противовоздушной обороны Польши и систему берегового наблюдения. Они позволят обнаруживать воздушные объекты, выполняющие полет на предельно малых высотах, включая ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, а также надводные объекты. Дальность обнаружения комплекса составит более 300 км, рабочая высота полета аэростата – около 4 км.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" аэростатных комплексов радиолокационной разведки воздушных и наземных целей, включая бортовые РЛС дальнего радиолокационного обнаружения, швартовные станции, наземные станции управления, а также другое связанное оборудование и услуги на сумму до 1,2 млрд. долл.

Основными подрядчиками проекта являются компании Raytheon Intelligence and Space, TCOM, ELTA North America и Avantus Federal LLC (100% дочерняя компания QinetiQ, Inc.).

Несмотря на то, что в военное время живучесть такой крупной и низкоскоростной цели как аэростат весьма низка, в мирной обстановке подобные системы могут использоваться с территории Польши для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных объектов на территории Украины, Республики Беларусь и стран Прибалтики.

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Страны
Белоруссия
Польша
США
Украина
Компании
ELTA
QinetiQ
Raytheon
TCOM
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