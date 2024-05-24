В МИД России предупредили о контрмерах в случае милитаризации Японии

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.

МИД: РФ примет контрмеры в случае отмены Японией ограничений на использование ВС

МОСКВА, 23 мая/ Радио Sputnik. В случае отказа Японии от ограничений на использование вооруженных сил, предусмотренных девятой статьей конституции этой страны, Россия вынуждена будет принять контрмеры, заявила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

"Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", – сказала она в интервью РИА Новости.

Конституция Японии предусматривает ограничение деятельности Сил самообороны, не связанной с непосредственной защитой государства.

Токио пытается "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию", отметила Людмила Воробьева.

Возможная отмена девятой статьи конституции Японии, в которой закреплен отказ "от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров", не обойдется без внешнеполитических последствий, добавила дипломат.

"Отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности, приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует новый этап гонки вооружений", – предупредила Людмила Воробьева.

Впрочем, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме, до которого предстоит пройти долгий путь, подчеркнула она.

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