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Военное обозрение

Грузинский премьер: Запад хочет, чтобы Грузия стала вторым фронтом против России

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Источник изображения: topwar.ru

В правительстве Грузии рассказали о том, что Запад настойчиво требовал от Тбилиси открытия «второго фронта» против России. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, существует «глобальная партия войны», для которой основная задача состоит в том, чтобы втянуть Грузию в новый вооружённый конфликт.

Кобахидзе:

Интересы самой Грузии таких лиц, конечно, не волнуют.

Грузинский премьер подчеркнул, что Запад использует двойные стандарты, реагируя на закон об иностранных агентах, за который в трёх чтениях высказались депутаты парламента страны. Напомним, что прозападная «президентка» Грузии Зурабишвили заблокировала закон наложением вето. Однако вето может быть преодолено большинством голосов парламентариев.

Кобахидзе:

Посмотрите, аналогичный, да ещё и куда более жёстких закон принимается и в Турции. Но от Турции Запад не требует его отменить. Почему? Да потому что Турция – страна НАТО, и от неё не добиться открытия второго фронта против России. Зато они хотят, чтобы вторым фронтом стала Грузия.

Напомним, что ранее в США и ЕС начали грозить Тбилиси своим излюбленным оружием – санкциями. Это притом, что закон об иноагентах работает в самих США, причём с 1938 года. Но, по логике Вашингтона, претендующего на мировую гегемонию, то, что можно США, нельзя Грузии. При этом выходящие на акции протеста в самой Грузии против этого закона фактически расписываются в том, что они «сидят» на зарубежном финансировании.

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