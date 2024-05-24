ВСУ могут оборудовать безэкипажные катера управляемыми противокорабельными ракетами

Поэтому Вооруженные силы Украины стали оборудовать их неуправляемыми ракетами, заявил программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с высоким уровнем противодействия их безэкипажным катерам, поэтому стали оборудовать их неуправляемыми ракетами. Как заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов, следующим этапом модернизации может стать их оборудование комплексами с управляемыми противокорабельными ракетами.

Военный репортер ГТРК Евгений Поддубный ранее сообщил, что украинские морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня и испытали в полевых условиях, без выхода в море.

"Первое, что мы можем засвидетельствовать, это то, что средства противодействия безэкипажным катерам с российской стороны достигают высокой эффективности. Все чаще мы наблюдаем кадры их уничтожения нашей авиацией и силами береговых войск Черноморского флота. Именно поэтому противник начинает преобразовывать тактику применения надводных систем для увеличения дистанции. Для этого используется ракетное вооружение, сейчас это неуправляемые ракеты, дальность которых может варьироваться, но, вероятно, она все-таки не превышает нескольких километров. При этом следует отметить, что у данных боеприпасов, безусловно, низкая точность, но не исключено, что в процессе модернизации будут ставиться высокоточные системы, в том числе управляемые противокорабельные ракеты", - сказал эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН).

По его словам, использование автономных морских платформ для применения ракетного вооружения - это не новинка, концепция разрабатывается уже давно, в том числе США, которые проводили соответствующие испытания. "Не исключено, что подобные системы будут испытываться в различных условиях не только в черноморской акватории, но и в перспективе для отработки схожих террористических атак в Балтийском море на объекты военной и гражданской инфраструктуры России. Поэтому эта угроза существует, недооценивать ее не стоит", - добавил Степанов.

Он уточнил, что необходимо формировать условия для выработки превентивных решений противодействия. "Ключевым фактором может быть уничтожение производственного потенциала и тех баз развертывания, которые находятся в прибрежной зоне. Уничтожение этих объектов с применением российского высокоточного оружия, в том числе гиперзвукового, которое себя уже зарекомендовало как эффективное средство демилитаризации противника", - добавил эксперт.

Снижение разведывательной активности

Также значимым моментом, продолжил Степанов, является снижение разведывательной активности противника с применением американских дронов MQ-9 и RQ-4. Для этого обосновано применение одних из самых эффективных в мире российских комплексов РЭБ, способных оказывать воздействие на систему управления и обеспечивать подавление возможностей дронов. "Без рекогносцировки и наводки функционал украинских БЭКов будет сведен к нулевым показателям", - уточнил Степанов.

Он отметил, что акватория Черного моря на данный момент является ключевым полигоном для комбинированных решений военно-промышленного комплекса НАТО, в том числе тех стран, которые являются передовиками в сфере разработки автономных надводных и подводных аппаратов. "Идет отработка тех решений, которые будут преобразовывать весь перспективный театр военных действий в рамках так называемых мультидоменных операций, когда военно-воздушный компонент совмещается с сухопутным и военно-морским. Проводятся мультисредные мероприятия, и вся эта техника включается в единый контур боевой управляющей системы. Активно для этих целей задействуются алгоритмы с применением искусственного интеллекта и машинного зрения. В этом направлении противник ведет серьезную научную деятельность и комплексные военные разработки с подключением технологического потенциала частного сектора", - отмечает эксперт.

Как уточнил Степанов, создается специализированное программное обеспечение - геоинформационные системы, которые позволяют ориентироваться под водой, определять оптимальные маршруты с учетом рельефа дна и делать, в частности, закладки в районах активной морской навигации или пролегания трубопроводов и подводных кабелей.

"В дальнейшей логике технологического развития могут использоваться спящие подводные дроны, которые будут активированы в определенный момент - в час X либо с использованием соответствующих акустических датчиков будут в автономном режиме определять цели и принимать решение на поражение", - заключил Степанов.