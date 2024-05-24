Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учения по противовоздушной обороне в Атлантике

Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года.

По целям условно отработали зенитным ракетным комплексом "Полимент - Редут", универсальной корабельной артиллерийской установкой А192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", сообщила пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учения по противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", решающий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана, провел учения по защите отряда кораблей Северного флота от средств воздушного нападения условного противника. Корабельные учения по отражению налета авиации и противокорабельных ракет условного противника были проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей", - говорится в сообщении.

В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, которые подлетали с разных направлений и различных высот. По ним условно отработали зенитным ракетным комплексом "Полимент - Редут", универсальной корабельной артиллерийской установкой А192М и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш".

Отмечается, что расчет командного пункта ПВО выполнил ряд контрольных нормативов, личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения осуществили выдачу и прием целеуказания, а также отработал алгоритм применения оружия самообороны корабля.