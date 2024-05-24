Еще одна Украина? (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: Запад пытается окружить Россию, включив Грузию в свою зону влияния

События в Тбилиси могут стать началом новой прокси-войны Запада с Россией, пишет Cumhuriyet. Фактически поддерживая протесты в Грузии, ЕС и НАТО пытаются включить ее в свою зону влияния, чтобы окружить Россию с юга. Москва же полна решимости не допустить этого, отмечается в статье.

Эргин Йылдызоглу (Ergin Yıldızoğlu)

Впервые увидев новости о протестующих на улицах Грузии, марширующих с флагами Евросоюза, я не придал этому значения. ЕС постоянно ворошит кавказскую страну с 2003 года с тем, чтобы включить ее в свою зону влияния, а НАТО – чтобы окружить Россию. "Революция роз", конфликт с Россией, неустойчивые, репрессивные, мафиозно-олигархические режимы – Грузия никак не могла обрести стабильность. Теперь партия "Грузинская мечта", которая является сторонницей евроинтеграции, часто говорит о своем стремлении вступить в Североатлантический альянс, но желает сохранить хорошие отношения с Москвой, провела через парламент закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в качестве иноагентов. В неправительственных кругах, выступающих против этого нововведения, отмечают, что он исходит от Кремля и направлен на то, чтобы помешать Грузии вступить в ЕС.

Я считал все это обычным делом, но одна фотография, опубликованная в X (бывший Твиттер), изменила мое мнение. На ней председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам Михаэль Рот (Michael Roth) шел рука об руку с демонстрантами, протестовавшими против законопроекта об иноагентах. "Невероятно, – написал поделившийся фото пользователь. – Представьте себе, что министр иностранных дел Китая идет рука об руку с “желтыми жилетами” во Франции"...

Кто-то сказал: "Заговор"?

Когда я попытался разобраться, что делают в Грузии Михаэль Рот, министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Исландии, присоединившиеся к протестующим в среду, 15 мая, я столкнулся с еще худшей картиной, чем предполагал. Рот в обращении к демонстрантам в Тбилиси отметил: "Не верьте лжи и теориям заговора. Мы не радикалы. Вы – тоже. Вы обычные европейцы. Вы боретесь за демократию и свободу, которые представляет Европа". Вопрос о том, являются ли грузины европейцами, важен не меньше, чем следующий вопрос: если в Грузии с населением 3,7 миллиона человек действует более 400 НПО, в каждой из которых работает по десять человек, что делают в стране более четырех тысяч сторонников ЕС, не желающих разглашения источников получения своих доходов?

Упомянутый закон был одобрен в парламенте, но протестные акции продолжаются. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, готовящаяся наложить вето, — уроженка Франции, в прошлом сотрудник министерства иностранных дел Франции, третий секретарь французского посольства в Италии, второй секретарь постоянной миссии Франции в ООН, первый секретарь французского посольства в США, первый секретарь постоянной миссии Франции в НАТО и заместитель французского постоянного представителя в ЕС. В 2003 году, во время "революции роз", Зурабишвили была назначена в качестве чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии, а в марте 2004 года тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил ее министром иностранных дел страны.

Зурабишвили в интервью CNN, говоря о парламентских выборах в Грузии 26 октября, отметила: "Мы должны использовать эту мобилизацию общества и консолидацию политических партий, чтобы выиграть выборы. Потому что это европейский путь". Рот неслучайно говорит о "теориях заговора".

Когда слоны брыкаются

Мне вспомнился процесс, начавшийся с событий на Майдане на Украине и продолжающийся по сей день. В военном конфликте, разразившемся после того, как Украина оказалась между двух огней, НАТО – ЕС и Россией, в стране с населением 41 миллион человек более 50 тысяч украинцев погибли, еще около восьми миллионов стали вынужденными переселенцами. Сейчас ЕС и НАТО пытаются включить Грузию в западную зону влияния, чтобы окружить Россию с юга. Москва же, судя по всему, полна решимости не допустить этого. ЕС будет делать все возможное, чтобы вмешаться в октябрьские выборы и повлиять на результаты. Россия – тоже. Кто знает, какие провокации будут происходить на избирательных участках во время выборов, какие заговоры будут сталкиваться. Возникает вероятность новой прокси-войны и украинской катастрофы.

В условиях структурного кризиса капитализма, когда на передний план выходит империалистическая конкуренция между крупными державами и военно-промышленный комплекс, когда во внешней политике войны становятся обычным явлением, одним словом, по мере формирования "глобального военного режима" (Майкл Хардт и Сандро Меццадра) "слоны" будут брыкаться еще чаще, а мелкие, средние (зависимые) страны и общества будут оказываться у них под ногами в той степени, в какой будут неспособны обеспечить политическую, экономическую стабильность и мир внутри.