AT: Россия выйдет из украинского конфликта более сильной

По расчетам США, конфликт на Украине должен был ослабить Россию, но результат оказался прямо противоположным, пишет AT. Анализируя ответ страны на западные ограничения, можно сделать вывод, что она, напротив, станет более сильной экономически и политически, уверен автор статьи.

Александр Марковский

В конце XX века Советский Союз был на пике всемирного влияния. Он проникся уверенностью в том, что будущее принадлежит коммунизму, а его превосходство предопределено судьбой и бесконечно.

В 1991 году СССР неожиданно распался. Была распущена Организация Варшавского договора, а новое государство под названием Российская Федерация осудило коммунизм и протянуло оливковую ветвь мира Западу. В отличие от него, Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО решили воспользоваться мрачным периодом в российской истории, а именно ослаблением экономики и распадом вооруженных сил. Они предприняли серию провокационных и угрожающих действий по расширению НАТО и приближению альянса к российским границам.

Комментируя это решение, известный аналитик и эксперт по России Джордж Кеннан, ставший одним из самых влиятельных американских дипломатов XX века и автором политики сдерживания, которая со временем привела к падению коммунизма, заявил в 1998 году в интервью Тому Фридману из New York Times:

"Думаю, русские постепенно начнут реагировать на это все более враждебно, и это отразится на их политике. Думаю, это трагическая ошибка. Для этого не было вообще никаких оснований. Никто никому не угрожал. Такое расширение заставило бы отцов-основателей нашей страны перевернуться в гробах".

Западные лидеры не приняли во внимание пророческое предостережение Джорджа Кеннана, проигнорировав возможную негативную реакцию со стороны страны, которую сенатор Джон Маккейн назвал "бензозаправкой, притворяющейся государством". Эти руководители по неведению считали, что в случае враждебной реакции экономических санкций будет вполне достаточно, чтобы подавить любое сопротивление и заставить Россию подчиниться.

На другой стороне земного шара находился нынешний министр обороны России, а в то время доверенный экономический советник Путина Андрей Белоусов. Будучи видным экономистом, Белоусов убедил Путина, что, вопреки широко распространенным ожиданиям, российская экономика справится с западными санкциями и сохранит свой экспортный потенциал. Более того, ограничения навредят Западу и ослабят его в большей степени, чем Россию. К тому же, они вынудят российские предприятия производить товары и предоставлять услуги, которые прежде были прерогативой Запада. Это поможет диверсифицировать промышленную базу и снизить зависимость от импорта.

Как ни парадоксально, с введением санкций его слова не только нашли подтверждение. Экономические ограничения привели даже к более благоприятному исходу, чем первоначально прогнозировал Белоусов. Они нарушили основные принципы капитализма, такие как незыблемость контрактов, защита частной собственности и доверие к банковской системе.В результате исчезла необходимость в приобретении лицензий на запатентованные технологии и продукты и российские компании получили возможность с легкостью их копировать. Это принесло крупные прибыли российской экономике.

Назначение Белоусова министром обороны стало признанием того, что после двух лет военных действий он оказался прав в своих оценках. Российская экономика сегодня значительно сильнее, чем прогнозировалось, а экономики Запада, которые в своей совокупности превышали российский ВВП в 20 раз, оказались намного слабее, чем ожидалось.

России удалось перегнать Запад в производстве боевой техники и вооружений и продемонстрировать, что ее промышленность и армия очень быстро приспосабливаются к любому современному оружию, которое применяет НАТО, и сами добиваются успехов в современном вооруженном конфликте.

Недавно Москва увеличила объем военных расходов с 4,1 до 7,8% ВВП. Это говорит о том, что Белоусов также взял верх со своим упором на государственные расходы, предназначенные для увеличения производства оружия, а следовательно, для стимулирования экономики.

Россия не только восстанавливает и расширяет свой военно-промышленный комплекс, но и намерена превратить его в источник доходов. Организованная в Москве выставка подбитой на Украине бронетехники служит не только усилению патриотических чувств у российского населения, но и демонстрирует потенциальным зарубежным покупателям недостатки и слабости западного оружия, особенно американского. Ключевой посыл заключается в том, что российское оружие не только не уступает западному, но и по некоторым характеристикам превосходит его, хотя стоит намного дешевле.

Возрождение армии и ВПК привело к возрождению российской геополитики.

Друзья и враги России во всем мире сегодня признают, что она в состоянии выдерживать санкции и оказывать экономическое и военное сопротивление США и коллективной Европе. Обстановка на поле боя сегодня все больше благоприятствует России, и цели Путина становятся в большей степени геополитическими, нежели военными. Во время недавнего визита в Китай он постарался предстать в роли посланца судьбы, миссия которого — восстановить былое величие России и взять на себя важную роль в отношениях Востока и Запада.

Между двумя странами не было переговоров о создании альянса, однако многочисленные национальные интересы диктуют необходимость экономического, военного и дипломатического сотрудничества. Такие интересы обусловлены прежде всего торговой практикой Запада, которая не соответствует основным принципам рыночного капитализма, свободного рынка и моральным ценностям, к которым народы России и Китая испытывают общую неприязнь.

Древнегреческий философ и стоик Эпиктет написал около двух тысяч лет тому назад: "Мы не можем выбирать внешние обстоятельства, но всегда можем выбирать, как на них реагировать". Западные лидеры, самой важной отличительной особенностью которых является отрицательный коэффициент умственного развития, спровоцировали совершенно ненужный конфликт продвижением НАТО на восток. Как отмечал Джордж Кеннан, "никто никому не угрожал".

Вооруженный конфликт должен был ослабить Россию, однако результат оказался прямо противоположным тому, на который сделали ставку Вашингтон и его союзники по НАТО. Ответ России на невзгоды и неблагоприятные факторы, скорее всего, приведет к тому, что она выйдет из этого конфликта более сильной экономически и политически.

Александр Марковский — старший научный сотрудник консервативного аналитического Центра политических исследований, который занимается вопросами национальной безопасности, энергетики, анализом рисков и другими проблемами государственной политики. Он автор книг "Анатомия большевика" (Anatomy of a Bolshevik) и "Либеральный большевизм. Америка не победила коммунизм, она его приняла" (Liberal Bolshevism: America Did Not Defeat Communism, She Adopted It). Владелец и генеральный директор ООО "Литвин менеджмент сервисиз" (Litwin Management Services, LLC).