Войти
ТАСС

В США заявили о подготовке Украины к возможным происшествиям в ядерной сфере

259
0
0
Джилл Хруби
Джилл Хруби.
Источник изображения: wikimedia.org

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби отметил, что речь идет о передаче оборудования и техническом руководстве для обеспечения безопасной работы остающихся под контролем республики атомных электростанций

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. США передают Украине оборудование и проводят подготовку на случай возможных чрезвычайных ситуаций в ядерной сфере. Об этом говорится в тексте вступительного слова руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Как следует из распространенного 22 мая документа, вашингтонская администрация "работает над снижением ядерных рисков на Украине". "Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций, защиты ее критической инфраструктуры, в частности электросетей, обеспечения ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере, а также повышения готовности к ЧС и возможностей наших украинских партнеров по реагированию на события в ядерной сфере", - отмечается в заявлении Хруби.

Ранее в среду директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила ТАСС, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже проинформированы о последних атаках Вооруженных сил Украины на ЗАЭС и город Энергодар. В среду украинские военные с помощью дрона-камикадзе совершили нападение на территорию транспортного цеха ЗАЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Кроме того, за последние два дня Энергодар, где расположена станция, был атакован несколько раз. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам и соцобъектам.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2015
Сценарий третьей мировой
16.12.2014
Русский след: кто «помог» США создать боевое лазерное оружие
09.07.2014
Контроперация на семь баллов
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
05.07.2011
Возможен ли украино-индийский военно-технический прорыв
16.03.2010
Перейдем к Дели
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 03:10
  • 1
Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен
  • 24.05 02:08
  • 1533
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.05 01:44
  • 2
О БТР и БМП
  • 24.05 01:38
  • 1
Конгрессмен США показал карту России с зоной поражения ракетами ATACMS. Ударит ли Киев?
  • 24.05 01:18
  • 1
Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»
  • 23.05 22:56
  • 0
Blitzkrieg и БМП
  • 23.05 20:25
  • 2
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 18:30
  • 60
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 23.05 18:20
  • 1
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 23.05 16:47
  • 2
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 10:33
  • 1286
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину