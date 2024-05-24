В США заявили о подготовке Украины к возможным происшествиям в ядерной сфере

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Джилл Хруби отметил, что речь идет о передаче оборудования и техническом руководстве для обеспечения безопасной работы остающихся под контролем республики атомных электростанций

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. США передают Украине оборудование и проводят подготовку на случай возможных чрезвычайных ситуаций в ядерной сфере. Об этом говорится в тексте вступительного слова руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Как следует из распространенного 22 мая документа, вашингтонская администрация "работает над снижением ядерных рисков на Украине". "Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций, защиты ее критической инфраструктуры, в частности электросетей, обеспечения ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере, а также повышения готовности к ЧС и возможностей наших украинских партнеров по реагированию на события в ядерной сфере", - отмечается в заявлении Хруби.

Ранее в среду директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила ТАСС, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже проинформированы о последних атаках Вооруженных сил Украины на ЗАЭС и город Энергодар. В среду украинские военные с помощью дрона-камикадзе совершили нападение на территорию транспортного цеха ЗАЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Кроме того, за последние два дня Энергодар, где расположена станция, был атакован несколько раз. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам и соцобъектам.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.