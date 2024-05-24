В меру боеспособности: участникам СВО упростили поступление в военные вузы

Такие меры помогут привлечь в учебные заведения Минобороны наиболее подготовленных и мотивированных курсантов

Для участников специальной военной операции повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет. Также в этом году ветеранам СВО предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих. Эксперты отмечают, что это сможет привлечь в военные учебные заведения наиболее подготовленных и мотивированных курсантов. Получив офицерские погоны, они должны стать основой армии.

Возраст не помеха

В этом году для участников специальной военной операции увеличен возрастной порог поступления в военные высшие учебные заведения с 27 до 30 лет. Кроме того, для всех категорий поступающих продлят срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

По словам собеседников издания, участникам СВО предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих.

При этом бойцы и младшие командиры, получившие государственные награды в ходе боевых действий, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу. Ранее соответствующий приказ был подписан министром обороны России, отметили собеседники «Известий».

Участники СВО, желающие получить образование в военных вузах, — это наиболее подготовленные и мотивированные курсанты в будущем, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин Источник изображения: iz.ru

— Свой выбор они сделали осознанно, зная, что такое современные боевые действия и армейская жизнь не понаслышке, — уверен он. — Из них получатся хорошие заместители командиров взводов в училищах. Они станут настоящим примером для вчерашних школьников, пришедших в военные учебные заведения. За ними более молодые курсанты будут тянуться. Этим преподавательскому составу надо грамотно воспользоваться. Уверен, участники боевых действий помогут повысить дисциплину в военных училищах. Главное — правильно их мотивировать.

Александр Перенджиев уверен, что ветераны СВО передадут свой опыт не только сокурсникам, но и преподавателям.

— Это люди, имеющие опыт ведения современных боевых действий, — отметил он. — Такое слово, как «тактика», для них не пустой звук или просто название дисциплины. Они на деле видели, как правильно использовать войска в боевой обстановке, знают многие тактические уловки. Например, как действовать при массированном воздействии дронов противника. Они могут многое рассказать и показать даже офицерам-преподавателям.

Также эксперт напомнил, что военные вузы — это не только учебные заведения, но и «кузницы военных кадров».

— Многие из участников СВО могут остаться преподавателями на кафедрах, связанных с военным делом, — отметил он. — Например, на кафедрах инженерного дела или тактики. Это усилит преподавательский состав.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин Источник изображения: iz.ru

Получив офицерские погоны, ветераны СВО должны стать основой армии, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас идет военная спецоперация, — заметил он. — К сожалению, офицеры во время боевых действия гибнут, получают ранения. И, конечно, люди с боевым опытом — лучшая смена. Они ценились во все времена и во всех армиях.

Нельзя исключить того, что России придется готовиться к более масштабным действиям, отметил эксперт.

— Военно-политические реалии диктуют нам иметь достаточно большую и боеспособную армию — она сейчас расширяется. Для новых частей нужны офицеры и такие кадры, как ветераны СВО, надо беречь, — считает Василий Дандыкин.

Проблемы роста

При этом эксперты отмечают, что поступившие в 27–30 лет, участники СВО выпустятся лейтенантами, когда им будет 32–35 лет, а в этом возрасте многие их ровесники — уже майоры или подполковники.

— Для них можно будет сократить сроки получения очередных офицерских званий, — считает Перенджиев. — Особенно если такой лейтенант хорошо зарекомендует себя на службе после окончания военного учебного заведения.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь Источник изображения: iz.ru

В том, что такие офицерские кадры пригодятся в зоне СВО, эксперты не сомневаются.

— Многие мобилизованные за два года стали не только взводными, но и ротными. Они отлично командуют своими подразделениями, — напомнил Василий Дандыкин.

Помощь государства

Для участников СВО и членов их семей действует ряд льгот при поступлении в учебные заведения. Начиная с 2023–2024 учебного года в гражданских вузах и колледжах присутствует отдельная квота — 10% от всех бюджетных мест резервируются для детей военных и сотрудников госорганов, которые приняли участие в специальной военной операции.

Они могут обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета. Причем для них существуют бесплатные подготовительные курсы.

Российским вузам еще в прошлом году Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации на Украине.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, дополнительные начисления предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы в ходе специальной военной операции». Также прохождение военной службы может учитываться при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

Богдан Степовой

Дмитрий Болтенков