Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину

Мирча Джоанэ отметил, что "существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО"

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel. Интервью было дано 16 мая во время визита в Германию, его транскрипт на румынском языке опубликован в среду.

"Существует ясная демаркационная линия между территорией НАТО и территорией не-НАТО, положение о взаимной помощи из статьи 5 Североатлантического договора применяется исключительно к территории НАТО и государств-членов, - цитирует интервью агентство Аджерпрес. - У НАТО нет никаких намерений размещать солдат на Украине. <...> Украина даже не просит нас сделать это. Украинцы нуждаются в большей поддержке, и это наша цель в настоящее время".

Заместитель генерального секретаря НАТО обвинил РФ в ведении "гибридной войны" против стран Запада. Ситуация, по его словам, "очень серьезна". Джоанэ пояснил, что такие действия не подпадают под статью 5 Североатлантического договора, однако подчеркнул, что они несут риск для инфраструктуры.

"Например, оптоволоконные кабели являются критической частью нашей инфраструктуры, - отметил он. - Подумайте, как много данных передается через них только под Атлантическим океаном, через них передается, вероятно, более 90% финансовых сделок между США и Европой. Если такое соединение было бы прервано, удар был бы катастрофическим. Есть и другие воды, например, Красное море, которые не столь глубоки, где такие атаки легче осуществить".

"Мы должны думать также о сценариях за пределами территории НАТО и обсуждать их с нашими партнерами, - сказал заместитель генсека альянса. - Опасность исходит не только от России, но и от других государственных и негосударственных акторов".