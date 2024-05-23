Готовы встретить F-16: Минобороны РФ показало Су-30СМ2 с дальнобойными ракетами Р-37М «воздух-воздух»

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Сегодня Минобороны России сообщило об обнаружении безэкипажных катеров противника в одном из морских районов вблизи с побережьем Крыма. В воздух были подняты многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ, которые уничтожили все морские дроны ВСУ. Вылеты самолетов на боевое задание были показаны в телеграм-канале российского военного ведомства.

Само по себе это событие в нынешних условиях спецоперации можно назвать чем-то даже вполне рутинным. Однако как западные, так и украинские военные эксперты обратили внимание на вооружение российских самолетов, которое состояло из двух ракет класса «воздух-воздух» Р-37М и двух Р-77-1. Было отмечено, что это первое публичное появление истребителя данной модификации с Р-37М. Ранее носителями данных ракет являлись только истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ.

Зарубежные дотошные наблюдатели отметили, что полеты Су-30СМ2 с данными типами боеприпасов могут быть своего рода демонстративными на фоне ожидаемого, правда уже неоднократно откладываемого на неопределенный срок, поступления в состав Воздушных сил ВСУ американских истребителей F-16. Наши военные летчики как бы показали, что вполне готовы к прибытию натовских самолетов и встретят их надлежащим образом.

Сверхзвуковая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77-1 принята на вооружение ВВС и ПВО России в 1994 году. Изначально боеприпас предназначался для новейшего на тот момент лёгкого истребителя МиГ-29. Впоследствии Р-77 и её модификации получили многие боевые самолеты оперативно-тактической авиации ВВС, а затем и ВКС РФ. Главная особенность ракеты состоит в реализации принципа «выстрелил и забыл», что позволяет летчику не сопровождать её после пуска. Дальность ее полета составляет чуть более ста километров

Гораздо более интересна демонстрация советско-российской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М в модифицированной версии. Данное средство поражения воздушных целей является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой «воздух-воздух» в мире. Ракета способна преодолевать расстояние до 300 километров.

Единственными близкими аналогами Р-37М, по данным из открытых источников, являются американские управляемые ракеты воздушного базирования AIM-47 Falcon и AAM-N-10 Eagle. Дальность их полета достигает до 200 км, но они так и не были приняты на штатное вооружение ВВС США.