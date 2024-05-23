На Украине хотят построить 10 тыс. км заграждений вдоль линии фронта

Собеседник Liga.net в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказал, что ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву, но якобы большинство первоочередных мер выполнено

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Украины планируют построить до 10 тыс. км невзрывных заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило издание Liga.net со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны страны.

При этом собеседник издания в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сказал, что ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву, но якобы большинство первоочередных мер выполнено. "Постепенно наращиваем [темпы строительства]", - приводит его слова Liga.net.

По информации издания, общая протяженность линии боевого соприкосновения на 19 мая составляла 3 750 км.

На Украине на фоне серии неудач ВСУ в Харьковской области разгорелся скандал после того, как несколько военнослужащих выступили с заявлениями о полной неготовности фортификационных линий в этой и других областях. Они заявляли, что выделенные на оборудование оборонительных рубежей средства были разворованы, а работы проводились "для картинки". Поднявшаяся волна критики в адрес местных властей вынудила главу Харьковской областной администрации Олега Синегубова объявить, что он соберет для отчета всех задействованных в строительстве фортификаций и затем представит общественности результаты.

В Киеве с 2023 года заявили о переходе к обороне и строительстве трех линий фортификационных сооружений на границах. Только с начала 2024 года правительство выделило на это почти $770 млн. Главы приграничных регионов регулярно публикуют фотоотчеты об обустройстве инженерных сооружений, президент Украины Владимир Зеленский также отмечается на таких стройках, публикуя в соцсетях соответствующие видео.