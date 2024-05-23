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ТАСС

Самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Балтфлота приступили к тренировочным полетам

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Тарасенков

В плановых полетах морской авиации задействовано до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Многоцелевые истребители и Су-30СМ и бомбардировщики морской авиации Балтийского флота приступили к выполнению плановых тренировочных полетов над материковой частью Калининградской области и Балтийским морем. В тренировках задействованы до 10 самолетов, сообщила пресс-служба флота.

"Летчики смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота проводят учебно-тренировочные полеты над материковой частью Калининградской области и акваторией Балтийского моря. В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ отрабатывают наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделяют технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях с условным использованием вооружения истребителей.

При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства, поочередно проводят тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника. В общей сложности, в плановых полетах морской авиации задействовано до 10 многоцелевых истребителей и бомбардировщиков. 

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