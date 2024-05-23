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Определен срок первого запуска ракеты Ariane 6

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Фото: Christophe Ena / Reuters
Фото: Christophe Ena / Reuters.

ЕКА: первый запуск ракеты Ariane 6 состоится в первой половине июля

Первый запуск ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится в первой половине июля. Соответствующий срок определило Европейское космическое агентство (ЕКА), сообщает издание SpaceNews.

Более конкретный срок европейская сторона планирует объявить в ходе авиасалона ILA Berlin Air Show, который пройдет в Берлине с 5 по 9 июня.

В апреле генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что вероятность возникновения аномалий при первых пусках тяжелых носителей составляет 47 процентов.

В ноябре 2023-го он пообещал, что пуск перспективного носителя, создаваемого на замену вышедшей из эксплуатации ракеты Ariane 5, состоится между 15 июня и 31 июля 2024-го.

В том же месяце газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро.

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Страны
Гвиана
Германия
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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