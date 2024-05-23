Стальная Клещеевка: как ВС РФ могут развить тактический успех

Взятие населенного пункта открывает новое направление наступления

Освобождение Клещеевки и дальнейшее продвижение позволит российским войскам атаковать с еще одного направления Часов Яр — город, который является ключом к пока еще занятым ВСУ территориям Донбасса, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Правда, для этого нашим бойцам придется взять важную высоту, преграждающую путь.

Атакует группировка «Южная»

Село Клещеевка в Донецкой Народной Республике было освобождено подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий. Об этом в среду, 22 мая, объявило Минобороны России.

Идут бои за продвижение вглубь неосвобожденных территорий Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Теперь российские войска смогут продвигаться в направлении Часов Яра с еще одного направления, — объяснил он. — Затем можно будет через Константиновку дойти до Краматорска и Славянска, где сидит еще одна из группировок противника. Там тоже есть господствующие высоты, а наш обход с юга лишит их этого превосходства. Также освобождение Клещеевки обезопасит наши территории в районе Артемовска.

Противник за взятие села заплатил большую цену и цеплялся за него любой ценой, отметил эксперт.

— ВСУ не смогли удержать населенный пункт, так как наше наступление на харьковском направлении вынудило их отправлять свои резервы туда, — уточнил Алексей Леонков. — Поэтому количество действующих частей, которые держали линию боевого соприкосновения на артемовском направлении резко уменьшилось. Раньше мы так взяли Работино — противник не смог удержать заранее занятые рубежи, а отход на подготовленные позиции не был для него успешен.

Эксперт считает, что сейчас идет выдавливание противника на всех стратегических направлениях.

— Сейчас ВСУ мечутся между ними, пытаясь распределить средства, чтобы сдержать наступление наших войск, — резюмировал он.

Российская армия вернула населенный пункт, который был потерян во время украинского контрнаступления прошлого года, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы восстановили положение на этом участке фронта, — отметил эксперт. — Но говорить о наших перспективах трудно. Важно то, кому принадлежат высоты вокруг Клещеевки. Пока об этом нет официальной информации.

По словам командира осетинского подразделения спецназа Давида, позывной Жнец (воюющего на этом направлении более полугода), взятие Клещеевки имеет важное значение, однако стоит понимать, что это только полдела.

— Главное взять возвышенность, которая находится около деревни, на ней стоят вооружённые формирования Украины и ведут оттуда плотный непрерывный огонь. Высота возвышенности — около 250 метров, расстояние до центра Клещеевки — чуть менее километра, — поясняет Жнец. — То есть расстояние впереди ещё приличное. Целых домов в деревне давно нет, только подвалы, где можно прятаться. Ситуация на этом направлении, конечно, непростая: враг замечает любое наше передвижение — корректирует огонь или использует дроны-камикадзе. Днём заходить туда даже нет смысла. Доступ — только в темноте.

Жнец также отметил, что с неба чётко видна картина позиций ВСУ на ключевой возвышенности — многочисленные километровые траншеи. Говорить о полном взятии этого участка под наш контроль можно будет именно после занятия господствующей высоты.

Ожесточенное противостояние

Бои за Клещеевку начались 29 ноября 2022 года. А в январе 2023 года село было освобождено российскими войсками.

В ходе летнего украинского контрнаступления под Клещеевкой ВС РФ в течение суток могли отбивать по несколько атак противника. 10 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что от населенного пункта почти ничего не осталось. К концу сентября противнику удалось зайти в село.

Атаки ВСУ в районе Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка продолжались и в октябре прошлого года. Противник нес большие потери, но видимых успехов достичь не смог. В боях ВСУ широко использовалась бронетехника советского производства.

В конце ноября 2023 года российские войска перехватили инициативу. Они заметно продвинулись на западной окраине Клещеевки, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

В январе 2024 года западные СМИ писали, что российские войска ведут наступательные операции на большей части линии соприкосновения, а ВСУ пытаются удержать позиции в условиях нехватки боеприпасов.

К концу февраля украинские формирования начали нести большие потери на донецком направлении — свыше 360 военнослужащих за сутки. А российские военные продолжили улучшать свое положение.

10 апреля российские военные сообщили о применении украинскими боевиками химического оружия в районе Клещеевки. ВСУ сбрасывали с БПЛА баллоны с газом, который способен привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Обнуление итогов контрнаступа

Ровно неделю назад Минобороны РФ сообщило об освобождении Работино в Запорожской области — еще одного села, которое было временно оставлено нашими войсками во время украинского контрнаступления 2023 года.

Работино впервые перешло под контроль российской группировки войск в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. Тогда в населенном пункте и вокруг него велись ожесточенные бои.

После начала украинского летнего контрнаступления 2023 года оно оказалось самой горячей точкой на запорожском направлении. Работино было воротами к стратегически важному городу Токмаку, откуда дороги ведут к Мариуполю и Мелитополю.

Наши войска в районе Работино сожгли 219 автомобилей, около 150 единиц танков и БМП, БТР и бронемашин, включая поставленные западными странами британские Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Уничтожили десятки тысяч украинских военнослужащих.

После того, как село было полностью разрушено, наши войска его временно оставили. Вернуть контроль над ним российской армии удалось 15 мая этого года.

Сергей Прудников

Юлия Леонова

Богдан Степовой