Пресс-секретарь министра обороны РФ Марковская покинула свой пост

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская уходит со своей должности в связи с переходом на новую работу. Об этом она сама сообщила 22 мая.

Представитель ведомства отметила, что на посту пресс-секретаря министра обороны она проработала с 2017 года и будет вспоминать это время с гордостью.

«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала 33-летняя Марковская на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее, 12 мая, президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ и назначении на этот пост экс-министра обороны Сергея Шойгу. В тот же день глава государства предложил назначить занимавшего до этого должность первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. 14 мая новый глава военного ведомства сообщил, что Путин поставил ему задачу интегрировать экономику армии в соответствующую отрасль, общую для всей страны.