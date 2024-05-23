США заявили, что конфликт на Украине помог активизировать обсуждение ядерного сдерживания

США приостановили 2 февраля 2019 года выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны РФ

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине позволил Соединенным Штатам активизировать обсуждение с союзниками вопросов ядерного сдерживания. Об этом заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"В министерстве энергетики и АНБ [Агентство национальной безопасности] за время работы администрации мы придерживались следующего подхода: раз уж мы не разговариваем с нашими противниками, то надо удвоить усилия по общению с нашими союзниками и партнерами. И мы сделали это, проведя много времени в НАТО и Азии, с нашими партнерами по всему миру. И там все больше знают и интересуются всем, что мы делаем, и нашей программой вооружений, и нашей программой ядерного сдерживания в целом, включая нашу некоммерческую программу. Вы знаете, мир вносит огромный вклад в Украину, я имею в виду, мы вносим огромный вклад <...> Большую часть этого мы делаем в полном сотрудничестве [с союзниками], чтобы убедиться, что мы покрываем ядерную угрозу", - сказала она.

США приостановили 2 февраля 2019 года выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив встречные претензии, затрагивавшие, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли эту инициативу.