Военные атташе дружественных стран прибыли на Северный флот

По программе предусмотрена встреча с командующим флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованные в Российской Федерации, прибыли на Северный флот. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В состав делегации военных атташе, аккредитованных в России, вошли 58 иностранных военных дипломатов, представляющих 42 государства, расположенных на пяти континентах. Программой пребывания делегации военных атташе дружественных стран предусмотрены встреча с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым, посещение ряда воинских частей и кораблей Северного флота, знакомство с условиями прохождения службы моряков-североморцев, с кольским Заполярьем, а также культурные мероприятия. Представители иностранного военно-дипломатического корпуса посетят один из новейших кораблей-носителей высокоточного ракетного оружия фрегат "Адмирал флота Касатонов", побывают на атомном подводном ракетном крейсере "Орел", других боевых кораблях и судах обеспечения", - сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что военные атташе также ознакомятся с выставкой современных образцов вооружения, военной и специальной техники, применяемых Северным флотом в ходе решения задач по предназначению.