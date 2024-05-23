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ТАСС

Швейцария направит $1,63 млрд на развитие и помощь Украине до 2028 года

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Правительство предложило парламенту одобрить стратегию международного сотрудничества, бюджет которой на 2025-2028 годы превышает $12,28 млрд

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Швейцария намерена направить на цели развития, продвижения мира и оказания гуманитарной помощи Украине 1,5 млрд франков (более $1,63 млрд) в 2025-2028 годах. Об этом заявил Федеральный совет (швейцарское правительство), утвердивший на своем заседании приоритетные направления стратегии международного сотрудничества на четыре года.

Правительство предложило парламенту одобрить стратегию международного сотрудничества, бюджет которой на 2025-2028 годы составляет 11,27 млрд франков (более $12,28 млрд). "Война на Украине представляет собой серьезную смену парадигмы для Швейцарии в дополнение ко многим другим кризисам и вооруженным конфликтам по всему миру", - отметили в Берне, подчеркнув, что "Украине будет выделено 1,5 млрд швейцарских франков, или 13% общего бюджета международного сотрудничества". Остальная часть бюджета (87%) "в основном выделяется четырем приоритетным регионам, а именно Африке, Ближнему Востоку, Азии и Восточной Европе".

Как пояснил Федеральный совет, речь идет о регионах, население которых больше всего нуждается в поддержке. Поскольку стратегия сотрудничества на 2021-2024 годы "оказалась успешной в реагировании на текущие кризисы и конфликты, ее четыре цели были сохранены: спасение жизней и обеспечение доступа к основным услугам, содействие устойчивому экономическому росту, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, содействие миру, демократии, верховенству закона и уважению прав человека".

В предстоящие четыре года "средства будут направлены на финансирование трех основных направлений международного сотрудничества: гуманитарной помощи, сотрудничества в целях развития и содействия миру и правам человека", - сообщили в Берне. 

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Страны
Украина
Швейцария
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