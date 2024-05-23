Войти
Lenta.ru

Космонавт осмотрел узел модуля МКС при помощи европейского манипулятора

350
0
0
Кадр: Олег Кононенко /  Роскосмос /  ТАСС
Кадр: Олег Кононенко /  Роскосмос /  ТАСС.

Космонавт осмотрел узел российского модуля МКС при помощи руки-манипулятора ERA

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин осмотрел стыковочный узел малого исследовательского модуля МММ1 российского сегмента Международной космической станции (МКС) при помощи европейской руки-манипулятора European Robotic Arm (ERA). Об этом сообщает ТАСС.

«В миссии осмотра стыковочного узла МИМ1 манипулятором ERA было выполнено перемещение манипулятора к месту оптимального вида стыковочного узла с камер ERA, его осмотр и возвращение манипулятора в положение хранения на модуле МЛМ», — рассказал космонавт Олег Кононенко.

В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что российский модуль «Наука» и европейский робот-манипулятор ERA помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с роботом-манипулятором ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Марс
МКС
Похожие новости
28.04.2008
Без российских "Союзов" при эксплуатации МКС после 2011 г не обойтись - помощник директора NASA
28.06.2007
Выброс "Энергии"
02.05.2007
НАСА отказывается от помощи России на Луне
16.02.2007
Зачем нам новая битва за Луну?
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
02.10.2006
В Валенсии начинает работу 57-й Международный космический конгресс
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)