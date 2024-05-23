Войти
Военное обозрение

Американский аналитик: на Украине США получают информацию о недостатках передовых систем вооружения

371
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На протяжении последних двух лет администрация Байдена поставила Киеву оружия на миллиарды долларов. При этом если до начала нашей СВО американские партнеры Украины передавали для ВСУ в основном оборонительное вооружение, то теперь уже очередь дошла до танков, дальнобойных ракет, а в ближайшем будущем, возможно, и истребителей.

В то же время колоссальные средства из бюджета США тратятся на поддержку Киева не напрасно. Об этом в интервью BBC рассказала военный аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

С ее слов, на Украине в реальных боях были выявлены некоторые недостатки самых передовых систем вооружения армии США. Поэтому, как выразилась эксперт, киевские власти выступают не единственным выгодополучателем от выделения администрацией США военной помощи на миллиарды долларов.

США получают бесценную информацию о недостатках некоторых из своих наиболее передовых систем вооружения

- пояснила аналитик.

В качестве примера Петтиджон привела эффективную работу российских систем РЭБ, которые выводят из строя модули навигационной системы GPS, используемые для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными. С ее слов, американские инженеры прямо сейчас активно работают над данной проблемой.

Кроме того, аналитик добавила, что немало вопросов оставляет и тактика борьбы с дронами на поле боя. БПЛА в конфликте на Украине стало настолько много, что от них практически невозможно скрыться.

Как выразилась Петтиджон, американские военные «ломают голову» и над этой проблемой.

Наконец, со слов эксперта, в Пентагоне задумались о разработке новых средств ПВО, так как ракеты к существующим сегодня комплексам в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем цели, которые они сбивают.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
16.08.2011
ГЛОНАСС миллиметровой точности
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
28.02.2011
Чем белорусы защищают Родину?
24.02.2009
Aero India 2009
09.10.2008
Новое оружие будет!
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)