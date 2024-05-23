Американский аналитик: на Украине США получают информацию о недостатках передовых систем вооружения

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На протяжении последних двух лет администрация Байдена поставила Киеву оружия на миллиарды долларов. При этом если до начала нашей СВО американские партнеры Украины передавали для ВСУ в основном оборонительное вооружение, то теперь уже очередь дошла до танков, дальнобойных ракет, а в ближайшем будущем, возможно, и истребителей.

В то же время колоссальные средства из бюджета США тратятся на поддержку Киева не напрасно. Об этом в интервью BBC рассказала военный аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

С ее слов, на Украине в реальных боях были выявлены некоторые недостатки самых передовых систем вооружения армии США. Поэтому, как выразилась эксперт, киевские власти выступают не единственным выгодополучателем от выделения администрацией США военной помощи на миллиарды долларов.

США получают бесценную информацию о недостатках некоторых из своих наиболее передовых систем вооружения

- пояснила аналитик.

В качестве примера Петтиджон привела эффективную работу российских систем РЭБ, которые выводят из строя модули навигационной системы GPS, используемые для наведения ракет и снарядов на цель, что сбивает их с курса и делает бесполезными. С ее слов, американские инженеры прямо сейчас активно работают над данной проблемой.

Кроме того, аналитик добавила, что немало вопросов оставляет и тактика борьбы с дронами на поле боя. БПЛА в конфликте на Украине стало настолько много, что от них практически невозможно скрыться.

Как выразилась Петтиджон, американские военные «ломают голову» и над этой проблемой.

Наконец, со слов эксперта, в Пентагоне задумались о разработке новых средств ПВО, так как ракеты к существующим сегодня комплексам в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем цели, которые они сбивают.